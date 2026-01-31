قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

مقابر
مقابر
محمد البدوي

كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن مصير المقابر التراثية بمنطقتي السيدة عائشة والإمام الشافعي، بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية وإجراءات فك كوبري السيدة عائشة، مؤكدًا أن الدولة راعت منذ البداية الحفاظ الكامل على المقابر ذات القيمة التاريخية.

عدم استقامة الطريق

وقال محافظ القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، إن المسار الحالي للمحور الجديد تم تخطيطه بعناية شديدة للابتعاد عن المقابر التراثية، وهو ما يفسر عدم استقامة الطريق في بعض أجزائه، حرصًا على عدم المساس بأي مقبرة ذات قيمة تاريخية.

نقل التراكيب والشواهد

وأوضح أن الهيئة الهندسية نفذت خلال الفترة الماضية مقبرة الخالدين «دار تحيا مصر للخالدين»، حيث جرى نقل التراكيب والشواهد التاريخية إليها أو إلى المتحف المخصص لذلك، بهدف الحفاظ عليها وعرضها بشكل لائق، على غرار التجارب المتبعة في دول مثل فرنسا وبلجيكا.

تجهيز متحف الخالدين

وردًا على ما أثير بشأن فك وبيع بعض التراكيب، شدد محافظ القاهرة على أن هذا الأمر لم يحدث مطلقًا، مؤكدًا أن جميع التراكيب التي تم فكها جرى التعامل معها تحت إشراف كامل من وزارة الآثار وجهاز التنسيق الحضاري، وتم حفظها داخل مخازن وزارة الآثار لحين الانتهاء من تجهيز متحف الخالدين، ثم أُعيد تركيبها داخله.

التراكيب والشواهد التراثية

وعن نقل الرفات، أوضح إبراهيم صابر أنه حتى الآن تم نقل رفات الشاعر أحمد شوقي فقط إلى مقبرة الخالدين، ولم يتم نقل أي شخصيات أخرى، مشيرًا إلى أن ما جرى نقله في باقي الحالات اقتصر على التراكيب والشواهد التراثية دون المساس بالرفات.

محافظ القاهرة المقابر التراثية السيدة عائشة الإمام الشافعي كوبري السيدة عائشة مقبرة الخالدين الآثار

