جوجل يحتفل بعيد الأم.. مناسبة سنوية لتكريم رمز العطاء والتضحية

احتفل Google بـ عيد الأم، من خلال تغيير شعاره الرئيسي على صفحته الرئيسية، في لفتة مميزة تعكس تقدير الأمهات ودورهن العظيم في حياة أبنائهن والمجتمع.

وجاء شعار “جوجل” بتصميم بسيط ومعبّر على شكل وردة وجذورها مما يعبر عن الحب والامتنان، تزامنًا مع احتفالات عدد من الدول العربية بهذه المناسبة التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب الجميع.

عيد الأم

ويُعد عيد الأم من أبرز المناسبات الاجتماعية التي يتم الاحتفال بها سنويًا، حيث يحرص الأبناء على التعبير عن حبهم وامتنانهم للأمهات من خلال الهدايا والكلمات الدافئة واللفتات الإنسانية التي تعكس مكانة الأم الكبيرة.

وفي العالم العربي، يتم الاحتفال بعيد الأم في 21 مارس من كل عام، تزامنًا مع بداية فصل الربيع، وهي فكرة أطلقها الصحفي الراحل علي أمين، لتكريم الأم وتسليط الضوء على دورها في بناء الأسرة والمجتمع.

ولا يقتصر الاحتفال بعيد الأم على الهدايا فقط، بل يُعد فرصة للتعبير عن التقدير الحقيقي لكل ما تقدمه الأم من تضحيات يومية، حيث تظل رمزًا للعطاء غير المشروط والدعم المستمر في مختلف مراحل الحياة