ثاني أيام العيد.. تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة

شهدت شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم، السبت، حالة عامة من السيولة المرورية في معظم الشوارع والمحاور، وذلك تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك.

وقد جاءت هذه الحالة المرورية المتزنة نتيجة لتكثيف التواجد الأمني والمروري وتنظيم حركة المرور في مختلف المناطق، والمحاور الحيوية والطرق الرئيسية.

سادت حالة من الهدوء المروري بمنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، حيث انساب السير بسهولة في معظم الشوارع، ما عكس تنظيمًا جيدا ساهم في تفادي التكدسات المعتادة.

أما على محور صلاح سالم، فقد شهد المارة حركة مرورية جيدة، مع ملاحظة تباطؤ بسيط في الحركة قرب نفق الأزهر بسبب زيادة الأحمال المرورية خلال توقيت الذروة الصباحية.

وفي قلب القاهرة، ظهرت بعض الكثافات المتوسطة، خاصة في مناطق رمسيس والعباسية، لا سيما في الاتجاه المؤدي إلى غمرة، حيث تزايدت أعداد السيارات في هذا التوقيت، ما أدى إلى تباطؤ مؤقت في الحركة.

أما في محافظة الجيزة، فقد تم رصد تباين في الكثافات المرورية بين الأحياء المختلفة، خاصة في مناطق الدقي والعجوزة والمهندسين، حيث تشهد تلك المناطق عادة تقاطعًا في حركة السير وازدحامًا ناتجًا عن الكثافة السكانية والنشاط التجاري المتزايد.

كما شهد شارع الهرم بطئًا في حركة السير، خصوصًا في محيط محطة مترو الجيزة، نتيجة لاستمرار أعمال التطوير والإنشاءات الجارية بالمنطقة.

وسجل كل من محور 26 يوليو والطريق الدائري نشاطًا في الحركة المرورية، لكن مع بعض التكدسات المتفرقة في نقاط محددة، كما شهد طريق إسكندرية الزراعي كثافات متوسطة، خاصة في الاتجاه القادم من الأقاليم إلى القاهرة، في ظل الزيادة الطبيعية لحركة التنقل صباحا.

من جهتها، كثفت الإدارة العامة للمرور جهودها لتأمين حركة السير، حيث تم نشر عدد كبير من رجال المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بهدف تنظيم الحركة والتدخل السريع في حال حدوث أي طارئ.

كما عززت تواجدها على الطرق السريعة والصحراوية لضمان انضباط الحركة المرورية.

وفي إطار التوعية، ناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور، وتوخي الحذر، خاصة خلال ساعات الذروة، مع تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المحددة، لتفادي وقوع الحوادث.