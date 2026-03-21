الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ثاني أيام العيد.. تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة

ندى سويفى

شهدت شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم، السبت، حالة عامة من السيولة المرورية في معظم الشوارع والمحاور، وذلك تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك.

وقد جاءت هذه الحالة المرورية المتزنة نتيجة لتكثيف التواجد الأمني والمروري وتنظيم حركة المرور في مختلف المناطق، والمحاور الحيوية والطرق الرئيسية.

سادت حالة من الهدوء المروري بمنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، حيث انساب السير بسهولة في معظم الشوارع، ما عكس تنظيمًا جيدا ساهم في تفادي التكدسات المعتادة.

أما على محور صلاح سالم، فقد شهد المارة حركة مرورية جيدة، مع ملاحظة تباطؤ بسيط في الحركة قرب نفق الأزهر بسبب زيادة الأحمال المرورية خلال توقيت الذروة الصباحية.

وفي قلب القاهرة، ظهرت بعض الكثافات المتوسطة، خاصة في مناطق رمسيس والعباسية، لا سيما في الاتجاه المؤدي إلى غمرة، حيث تزايدت أعداد السيارات في هذا التوقيت، ما أدى إلى تباطؤ مؤقت في الحركة.

أما في محافظة الجيزة، فقد تم رصد تباين في الكثافات المرورية بين الأحياء المختلفة، خاصة في مناطق الدقي والعجوزة والمهندسين، حيث تشهد تلك المناطق عادة تقاطعًا في حركة السير وازدحامًا ناتجًا عن الكثافة السكانية والنشاط التجاري المتزايد.

كما شهد شارع الهرم بطئًا في حركة السير، خصوصًا في محيط محطة مترو الجيزة، نتيجة لاستمرار أعمال التطوير والإنشاءات الجارية بالمنطقة.

وسجل كل من محور 26 يوليو والطريق الدائري نشاطًا في الحركة المرورية، لكن مع بعض التكدسات المتفرقة في نقاط محددة، كما شهد طريق إسكندرية الزراعي كثافات متوسطة، خاصة في الاتجاه القادم من الأقاليم إلى القاهرة، في ظل الزيادة الطبيعية لحركة التنقل صباحا.

من جهتها، كثفت الإدارة العامة للمرور جهودها لتأمين حركة السير، حيث تم نشر عدد كبير من رجال المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بهدف تنظيم الحركة والتدخل السريع في حال حدوث أي طارئ.

كما عززت تواجدها على الطرق السريعة والصحراوية لضمان انضباط الحركة المرورية.

وفي إطار التوعية، ناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور، وتوخي الحذر، خاصة خلال ساعات الذروة، مع تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المحددة، لتفادي وقوع الحوادث.

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

إيران والإمارات

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

الجيش الأمريكي

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

الأهلي

بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

النائب محمود الجندي

ما حدث كان سهوًا .. أول تعليق من نائب دمنهور بعد أزمة عدد أجزاء القرآن

الأهلي

توروب يستبعد 6 لاعبين من الأهلي أمام الترجي التونسي .. من هم؟

الزمالك

خبير لوائح يكشف مفاجأة مدوية بشأن قرار إيقاف قيد الزمالك الـ 13

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع الحملات التموينية في أول أيام عيد الفطر

مركز السيطرة وغرفة العمليات يواصلان العمل بكامل طاقتهما في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بأسيوط

محافظ أسيوط: تعامل فوري مع بلاغات وشكاوى المواطنين في ثاني أيام العيد

اقبال على مراكز الشباب في ثاني أيام عيد الفطر ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"

محافظ أسيوط: تواصل الإقبال على مراكز الشباب في ثاني أيام عيد الفطر

بالصور

لوك ناعم.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

بعد انتهاء الصيام.. أكلات بسيطة تفتح الشهية في ثاني أيام عيد الفطر

أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد

علاج انتفاخ ما بعد الكحك.. الأكلات دي هتفرق معك فورًا

علاج الإنتفاخ بعد الكحك
علاج الإنتفاخ بعد الكحك
علاج الإنتفاخ بعد الكحك

سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة .. صور

كيا بيكانتو 2015
كيا بيكانتو 2015
كيا بيكانتو 2015

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد