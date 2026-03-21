قرار جهات التحقيق بشأن سائق ميكروباص تعدى على سيدة في سوهاج

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بتحميل ركاب زيادة عن العدد والتعدى عليها بالسب بسوهاج.

كشفت الإجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بتحميل ركاب زيادة عن العدد والتعدى عليها بالسب بسوهاج.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم مركز شرطة أخميم بسوهاج) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.