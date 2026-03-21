قرار بشأن المتهمين بإلقاء أكياس مياه على المواطنين عقب صلاة عيد الفطر بالنزهة

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس مياه على المواطنين عقب صلاة عيد الفطر بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس مياه على المواطنين عقب صلاة عيد الفطر بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (أحد الأشخاص ونجليه)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وعللوا قيامهم بذلك بسبب جلوس المصلين على سيارة الأول وخشيتهم من حدوث تلفيات بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.