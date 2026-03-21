وكالة مهر الإيرانية تؤكد إطلاق طهران لصاروخين على قاعدة دييجو جارسيا الأمريكية

أكدت وكالة مهر الإيرانية على إطلاق طهران صاروخين باليستيين على قاعدة دييجو جارسيا الأمريكية، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

فيما أشار «الكرملين» إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد على أن موسكو لا تزال صديقا وفيا وشريكا موثوقا لطهران.

وذكرت الوكالة أن "استهداف جزيرة دييجو جرسيا العسكرية بالمحيط الهندي، التي تبعد أكثر من 4 آلاف كيلومتر عن إيران، يُعد خطوة لافتة من جانب إيران في إطار تهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها خارج حدود غرب آسيا".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن إيران أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى على قاعدة دييجو جارسيا.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين قولهما إن "أحد الصاروخين سقط أثناء الطيران"، وأن سفينة حربية أميركية أطلقت صاروخ اعتراض من نوع SM-3 على الصاروخ الآخر.

ولفتت الصحيفة إلى أن استهداف إيران لقاعدة دييجو جارسيا، التي تبعد نحو 4 آلاف كيلو متر عن إيران، يشير إلى أن صواريخها تمتلك مدى أكبر مما اعترفت به طهران سابقاً.