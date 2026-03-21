ميلان يستضيف تورينو في مواجهة حاسمة بمطاردة إنتر ميلان

يستعد نادي ميلان ، لاستقبال نظيره تورينو مساء السبت في السابعة على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين على حد سواء.

ويبحث ميلان، صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، عن العودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارته الأخيرة أمام لاتسيو بهدف دون رد، والتي أفقدته فرصة تقليص الفارق مع المتصدر إنتر ميلان.

ويسعى الفريق اللومباردي لتعويض ذلك الإخفاق أمام جماهيره ومواصلة الضغط على إنتر في صراع القمة، وسط معنويات مرتفعة لدى اللاعبين ورغبة قوية في حسم المباراة لصالحهم.

على الجانب الآخر، يدخل تورينو اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، متطلعًا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس كبير، ومحاولة تعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ويعتمد الفريق الضيف على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة لإرباك دفاع ميلان ومحاولة اقتناص نقاط ثمينة من قلب "سان سيرو".

وكان ميلان قد تعرض لخسارة مؤلمة في الجولة الماضية على يد لاتسيو، بهدف جوستاف إيساكسون في الدقيقة 26، ما منح الضيوف ثلاث نقاط غالية وساهم في تقدمهم نحو المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

وتبدو المباراة المرتقبة بين ميلان وتورينو مفتوحة على كل الاحتمالات، إذ يلتقي طموح صاحب الأرض في الصراع على اللقب مع رغبة الضيوف في تحسين مركزهم، ما ينبئ بمواجهة قوية وحافلة بالإثارة.