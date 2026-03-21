قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميلان يستضيف تورينو في مواجهة حاسمة بمطاردة إنتر ميلان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميلان يستضيف تورينو في مواجهة حاسمة بمطاردة إنتر ميلان

إسراء أشرف

يستعد نادي ميلان ، لاستقبال نظيره تورينو مساء السبت في السابعة على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين على حد سواء.

ويبحث ميلان، صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، عن العودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارته الأخيرة أمام لاتسيو بهدف دون رد، والتي أفقدته فرصة تقليص الفارق مع المتصدر إنتر ميلان.

ويسعى الفريق اللومباردي لتعويض ذلك الإخفاق أمام جماهيره ومواصلة الضغط على إنتر في صراع القمة، وسط معنويات مرتفعة لدى اللاعبين ورغبة قوية في حسم المباراة لصالحهم.

على الجانب الآخر، يدخل تورينو اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، متطلعًا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس كبير، ومحاولة تعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ويعتمد الفريق الضيف على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة لإرباك دفاع ميلان ومحاولة اقتناص نقاط ثمينة من قلب "سان سيرو".

وكان ميلان قد تعرض لخسارة مؤلمة في الجولة الماضية على يد لاتسيو، بهدف جوستاف إيساكسون في الدقيقة 26، ما منح الضيوف ثلاث نقاط غالية وساهم في تقدمهم نحو المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

وتبدو المباراة المرتقبة بين ميلان وتورينو مفتوحة على كل الاحتمالات، إذ يلتقي طموح صاحب الأرض في الصراع على اللقب مع رغبة الضيوف في تحسين مركزهم، ما ينبئ بمواجهة قوية وحافلة بالإثارة.

ميلان إي سي ميلان الدوري الإيطالي تورينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

