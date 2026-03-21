أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب على مقطع الفيديو الذي انتشر امس الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مجموعة أشخاص يلقون أكياس مياه على المصلين أثناء أداء صلاة عيد الفطر داخل مسجد الصديق بمنطقة شيراتون بالقاهرة.

وكتبت ياسمين الخطيب فى منشور عبر حسابها علي فيسبوك" أن هؤلاء الشباب أصحاب ابني ومعروفين بأخلاقهم الحميدة، وهم من أسرة مصرية مسلمة محترمة، وقد عادوا مؤخراً من العمرة.

وأضافت أن ابنها عادةً يسهر معهم كل سنة ليلة العيد، ويجهزون أكياسًا تحتوي على البونبون والشوكولاتة لتوزيعها على المصلين كطريقة للترحيب والفرحة.

وأشارت ياسمين الخطيب: "إلى أن ما حدث جاء نتيجة تصرفات بعض الأشخاص الذين تعدوا على سياراتهم واهانوا الفتيات، فكان ردة فعل الشباب برمي أكياس المياه محاولة منهم لحماية ممتلكاتهم، مؤكدة أن الفيديو تم تحريفه.

الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس مياه على المواطنين عقب صلاة عيد الفطر بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، امس الجمعة، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (أحد الأشخاص ونجليه)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وعللوا قيامهم بذلك بسبب جلوس المصلين على سيارة الأول وخشيتهم من حدوث تلفيات بها.

