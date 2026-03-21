التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام الجيش الملكي اليوم

يواجه فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي المغربي، اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد الدفاع الجوي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل إيجابيا 1-1

ويغيب عن فريق بيراميدز الظهير الأيسر محمد حمدي، الذي تعرض لإغماء وبلع اللسان خلال مباراة الفريق امام بتروجت في كأس مصر

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كل من:

أحمد الشناوي في حراسة المرمى

وفي خط الدفاع: محمد الشيبي وأحمد سامي ومحمود مرعي وأحمد توفيق

وفي خط الوسط: مهند لاشين ومحمود زلاكة ومصطفى فتحي وحامد حمدان وأحمد عاطف قطة

وفي خط الهجوم: فيستون ماييلي.