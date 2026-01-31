محافظ القاهرة يتابع فك و إزالة كوبرى السيدة عائشة

واصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم متابعته لأعمال فك وإزالة كوبرى السيدة عائشة التى بدأت مساء الخميس الماضى ضمن خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة فى اطار أعمال الحفاظ على القاهرة التاريخية.

كما تفقد محافظ القاهرة الأعمال الجارية لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحور صلاح سالم البديل.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع كفاؤة الإنارة بالمنطقة وزيادة المسطحات الخضراء وتكثيف أعمال التشجير .

وأكد محافظ القاهرة على أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، بالاضافة لقربها من منطقة تلال الفسطاط.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالدولة لم تغفل يومًا عن البحث عن حلول جذرية للمشكلات التى كان يسببها كوبرى السيدة عائشة الذى تم بناؤه أوائل الثمانينات؛ ليربط بين طريق صلاح سالم ومنطقة سور مجرى العيون، ونظرًا لوجود ميل بالكوبري لجأ إليه المصمم بسبب الكتلة السكنية المجاورة والتي صعب التخلص منها لإقامة كوبري طبيعي وهو ما تسبب في كثرة الحوادث التي راح ضحيتها عدد كبير من الأرواح البريئة، حتى أصبح الكوبرى يعرف "بكوبرى الموت"، وقد تم عمل إصلاحات لتدعيم القواعد ، والأعمدة ، والكمرات ، والأسوار ، والفواصل عدة مرات ، لكنها لم تقض على مشكلة الكوبري، لذا تم اتخاذ قرار فكه وإزالته حرصًا على أمن وسلامة المواطنين بعد تشغيل محور صلاح سالم الجديد، الذى يعد بديل للكوبري آمن على حياة المواطنين، ويحقق فى الوقت نفسه السيولة المرورية المطلوبة.