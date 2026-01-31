قرار أمريكي عاجل بشأن صفقة بيع صواريخ باتريوت للسعودية

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن موافقة وزارة الخارجية على عملية بيع صواريخ "باتريوت" للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار.

جاءت موافقة وزارة الخارجية استجابة لطلب تقدمت به السعودية لشراء 730 صاروخا من هذا الطراز، حسب رويترز.

وأوضح البنتاغون في بيان أن المقاول الرئيسي لبيع الصواريخ، صواريخ باتريوت المتطورة، من الفئة 3 المعززة (PAC-3 MSE) - ستكون شركة لوكهيد مارتن.



وأضافت وزارة الحرب أن عملية البيع المقترحة “لن تغير التوازن العسكري في الشرق الأوسط، ولن يكون لها أي تأثير سلبي على الجاهزية الدفاعية للولايات المتحدة.”