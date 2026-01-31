قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يواصل الصدارة.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام يانج أفريكانز بالشوط الأول
يحلق في الصدارة.. الأهلي يخطف تعادلا مستحقا مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا
مقدمة مقترح الـ 5000 دولار مقابل الإعفاء الجمركي للهواتف توجه رسالة للمصريين بالخارج
جينيسيس تصنع وحشًا ينافس BMW M5 وتطيح بـ فيراري
قرار أمريكي عاجل بشأن صفقة بيع صواريخ باتريوت للسعودية
الحبس عامين للتيك توكر شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة
سعر الدولار مساء اليوم 31-1-2026
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
قرار أمريكي عاجل بشأن صفقة بيع صواريخ باتريوت للسعودية

هاجر رزق

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن موافقة وزارة الخارجية على عملية بيع صواريخ "باتريوت" للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار.

جاءت موافقة وزارة الخارجية استجابة لطلب تقدمت به السعودية لشراء 730 صاروخا من هذا الطراز، حسب رويترز.

وأوضح البنتاغون في بيان أن المقاول الرئيسي لبيع الصواريخ، صواريخ باتريوت المتطورة، من الفئة 3 المعززة (PAC-3 MSE) - ستكون شركة لوكهيد مارتن.


وأضافت وزارة الحرب أن عملية البيع المقترحة “لن تغير التوازن العسكري في الشرق الأوسط، ولن يكون لها أي تأثير سلبي على الجاهزية الدفاعية للولايات المتحدة.”

