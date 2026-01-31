مقـ.ـتل وإصابة عدد من الأشخاص بانفجارات في مدن إيرانية .. وإسرائيل تنفي صلتها بالأمر

أفادت مصادر لوكالة “رويترز” بمقـ.ـتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص جراء انفجارات وقعت في عدة مدن إيرانية.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الانفجارات التي شهدتها إيران لا توجد أي صلة إسرائيلية معروفة بها حتى الآن.

من جهتها، أعلنت إدارة الأزمات الإيرانية أن الانفجار الذي وقع في مدينة بندر عباس لا يزال قيد التحقيق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول أسبابه أو ملابساته.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل أربعة أشخاص نتيجة انفجار غاز في مبنى سكني في بندر عباس، فيما ذكرت تقارير أخرى مقتل شخص واحد وإصابة 12 آخرين في انفجار مبنى بالمدينة نفسها، ما يعكس تضاربًا في الأرقام مع استمرار التحقيقات.

كما صرح مسؤول إيراني بأنه لم تسجل أي حوادث أمنية أو عسكرية في جنوب غرب العاصمة طهران.

ولا تزال الجهات المختصة في إيران تتابع التحقيق في أسباب الانفجارات، وسط تضارب في المعلومات وتكهنات غير مؤكدة بشأن طبيعة ما جرى.