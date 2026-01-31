قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز كبير.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
القرار اتاخد في الطيارة.. الأهلي: لاتراجع عن عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة المنيا

كتب محمود مطاوع

 افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة المنيا، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا. وكان في استقبال رئيس الوزراء اللواء محمد محمود أنيس، سكرتير عام محافظة المنيا. 

أوضح محافظ المنيا أن افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين اليوم يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، وبناء الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في مقدمة الأولويات؛ حيث يستهدف المركز تقديم خدمات متطورة ومتكاملة للمواطنين بكفاءة عالية، لافتًا إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة المركز ليقدم عددًا كبيرًا من الخدمات والتسهيل على المواطن.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة داخل المركز التكنولوجي عقب الافتتاح، مستمعًا خلالها إلى شرح من المهندسة أسماء شحاته، مديرة المكتب الفني بالمحافظة، حول مكونات المركز والخدمات التي يقدمها للمواطنين، مشيرة إلى أن المركز يقع على مساحة تبلغ 460 م2، ويضم 13 شباكًا لتلقي الطلبات من الجهات المختلفة، فضلًا عن العديد من المكاتب الإدارية لأقسام: الشئون القانونية، الاستعلامات، الخزينة، والأرشيف، بالإضافة إلى قاعة استقبال للمواطنين تستوعب أكثر من 250 مواطنًا يوميًا. 

أوضحت أنه رُوعي في تصميم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة المنيا، تنفيذ مدخل خاص لتسهيل حركة دخول المواطنين من ذوي الهمم، مضيفة: تم تزويد المركز بأحدث الوسائل التكنولوجية، من بينها نظام النداء الآلي المُجهَّز بسماعات صوتية وشاشات عرض، إلى جانب لوحات إرشادية لتسهيل الحصول على الخدمات المختلفة.

وأشارت مديرة المكتب الفني بالمحافظة إلى أن المركز يقدم نحو 82 خدمة حكومية متنوعة، في إطار فصل طالب الخدمة عن مقدمها، بما يضمن تقديم خدمة سريعة وميّسرة.

كما تحدثت المهندسة أسماء شحاته عن دورة التقنين وفقا للقانون الجديد والتصالح على أملاك الدولة، وفي إطار ذلك توجه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشباك الخاص بملف التقنين، مستمعًا من الموظفين المختصين إلى شرح حول دورة التقنين والأوراق المطلوبة من المواطن حتى الوصول إلى إتمام التقنين، ومتسائلًا عن متوسط العدد اليومي للطلبات المقدمة للتقنين. وقد تم التنويه إلى تقديم 1822 طلبا تصالح وفقا للقانون الجديد حتى الآن.

وقد تم عرض فيلم تسجيلي للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة المنيا قبل وبعد التطوير.

