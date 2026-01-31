القرار اتاخد في الطيارة.. الأهلي: لاتراجع عن عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تمسكه الكامل بالعقوبة الموقعة على لاعب الفريق إمام عاشور، عقب مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز، مشددًا على أن مبادئ ولوائح النادي لا تخضع لأي ضغوط أو مجاملات.

وقال وليد صلاح الدين :"من أول يوم دخلت فيه الأهلي وأنا واضح، نحن نعمل وفق مبادئ ولوائح وقيم النادي الأهلي، اللي يشتغل كويس يتكافئ، واللي يغلط يتحاسب، الموضوع بسيط جدًا."

وتابع :" إمام أخطأ خطأ كبير وكان لازم يعاقب، والحمد لله القرار اتاخد فورًا وأنا في الطيارة، وجمعت كباتن الفريق محمد الشناوي، وهاني، وتريزيجيه، وبلغتهم بالعقوبة، وقلت لهم محدش يطلب تخفيفها سواء كسبنا أو لا."



وواصل:" مفيش أي تراجع عن عقوبة إمام عاشور، غرامة 1.5مليون جنيه، وإيقاف أسبوعين بدأت من يوم الواقعة 29 يناير، وتنتهي بعد مباراة الإسماعيلي، ويحق له العودة للتدريبات الجماعية يوم 12 فبراير، وبعد كده مشاركة اللاعب قرار الجهاز الفني."

وشدد مدير الكرة على أن الأهلي يمر بمرحلة صعبة من حيث ضغط المباريات والإجهاد، إلا أن الانضباط يظل خطًا أحمر، موضحًا: إحنا في ظروف صعبة ومجهدين، لكن أي لاعب هيغلط هيتحاسب، ومش فارق معانا نقطة ولا بطولة، النادي مليان بطولات وكؤوس، اللي يفرق معانا إن الكل يتعلم لما ناخد قرار."

وأتم:"للأمانة، في التزام واضح من إمام، اعترف بالخطأ ونزل يتمرن النهارده، وملتزم بالقرار اللي مفيش أي تراجع عنه."

وفي ختام تصريحاته، وجه وليد صلاح الدين الشكر لجماهير الأهلي على دعمهم للقرار، مؤكدًا أن دعم الجماهير يمثل سندًا قويًا للإدارة في تطبيق الانضباط داخل الفريق.