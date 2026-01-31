قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز كبير.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
القرار اتاخد في الطيارة.. الأهلي: لاتراجع عن عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
القرار اتاخد في الطيارة.. الأهلي: لاتراجع عن عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي

إمام عاشور
إمام عاشور
حسام الحارتي

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تمسكه الكامل بالعقوبة الموقعة على لاعب الفريق إمام عاشور، عقب مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز، مشددًا على أن مبادئ ولوائح النادي لا تخضع لأي ضغوط أو مجاملات.

وقال وليد صلاح الدين :"من أول يوم دخلت فيه الأهلي وأنا واضح، نحن نعمل وفق مبادئ ولوائح وقيم النادي الأهلي، اللي يشتغل كويس يتكافئ، واللي يغلط يتحاسب، الموضوع بسيط جدًا."

وتابع :" إمام أخطأ خطأ كبير وكان لازم يعاقب، والحمد لله القرار اتاخد فورًا وأنا في الطيارة، وجمعت كباتن الفريق محمد الشناوي، وهاني، وتريزيجيه، وبلغتهم بالعقوبة، وقلت لهم محدش يطلب تخفيفها سواء كسبنا أو لا."


وواصل:" مفيش أي تراجع عن عقوبة إمام عاشور، غرامة 1.5مليون  جنيه، وإيقاف أسبوعين بدأت من يوم الواقعة 29 يناير، وتنتهي بعد مباراة الإسماعيلي، ويحق له العودة للتدريبات الجماعية يوم 12 فبراير، وبعد كده مشاركة اللاعب قرار الجهاز الفني."

وشدد مدير الكرة على أن الأهلي يمر بمرحلة صعبة من حيث ضغط المباريات والإجهاد، إلا أن الانضباط يظل خطًا أحمر، موضحًا: إحنا في ظروف صعبة ومجهدين، لكن أي لاعب هيغلط هيتحاسب، ومش فارق معانا نقطة ولا بطولة، النادي مليان بطولات وكؤوس، اللي يفرق معانا إن الكل يتعلم لما ناخد قرار."

وأتم:"للأمانة، في التزام واضح من إمام، اعترف بالخطأ ونزل يتمرن النهارده، وملتزم بالقرار اللي مفيش أي تراجع عنه."

وفي ختام تصريحاته، وجه وليد صلاح الدين الشكر لجماهير الأهلي على دعمهم للقرار، مؤكدًا أن دعم الجماهير يمثل سندًا قويًا للإدارة في تطبيق الانضباط داخل الفريق.

