إحالة 49 طالبًا بكلية علوم الرياضة في جامعة بنها إلى مجلس تأديب

أعلنت كلية علوم الرياضة بجامعة بنها إحالة 49 طالبًا من التعليم العام بمختلف الفرق الدراسية إلى مجلس تأديب الطلاب الابتدائي بالكلية، وذلك بناءً على موافقة الدكتور رئيس جامعة بنها، وعلى خلفية ما نُسب إليهم من مخالفات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026.

مجالس التأديب

وأوضحت الكلية، أنه تقرر تحديد يوم الثلاثاء الموافق 3/2/2026 موعدًا لانعقاد جلسة مجلس التأديب، حيث دعت جميع الطلاب المحالين إلى الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر كلية علوم الرياضة للمثول أمام المجلس المختص وسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم.



وأكدت إدارة الكلية، أن عدم حضور الطالب في الموعد المحدد يُعد بمثابة تنازل عن حقه في الدفاع أمام مجلس التأديب، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للوائح المنظمة للعملية التأديبية داخل الجامعة.

وشددت كلية علوم الرياضة بجامعة بنها على حرصها الكامل على تطبيق القواعد واللوائح الجامعية، والحفاظ على الانضباط داخل الحرم الجامعي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وترسيخ قيم الالتزام والمسؤولية بين الطلاب.