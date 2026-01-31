الإسكندرية تودع ترام الرمل .. شاهد الوسائل البديلة ومساراتها

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ، اليوم اصطفاف وسائل النقل البديلة للترام ، أمام مبنى ديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى مراجعة أسلوب تشغيل وسائل النقل البديل ومساراتها .

وخلال تفقد وسائل النقل البديلة لترام الرمل ، شدد الفريق/ أحمد خالد، على التزام وسائل النقل البديلة بتعريفة الركوب المقررة والتي تم الإعلان عنها مسبقاً ،وكذلك المسارات المحددة لكل وسيلة، مؤكداً على مدير الهيئة العامة لنقل الركاب ورئيس جهاز النقل الحضري باختبار أجهزة التتبع (GPS) الخاصة بتتبع وسائل النقل البديلة للتأكد من مدى التزام السائقين بالمسارات المحددة لهم، مؤكداً بانه سيتم محاسبة أي سائق يثبت عدم التزامه بالمسار المحدد له.

هذا وقد وجه محافظ الإسكندرية ، بوضع ملصقات على وسائل النقل البديلة لترام الرمل في المسارات الثلاثة( الكورنيش- شارع ابو قير - محازاة الترام) ، مكلفاً مدير هيئة نقل الركاب بزيادة عدد الاتوبيسات المتجهة إلى الأماكن ذات الكثافة الكبيرة والبعيدة كالعجمي .

ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن بدء الإيقاف التجريبي لترام الرمل بداية من ١فبراير وحتى ١٠فبراير ٢٠٢٦، من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، والتي يليها المرحلة الأولى والتي تعد إيقافاً جزئياً لترام الرمل والمقرر لها أن تبدأ من ١١فبراير ٢٠٢٦ ولمدة شهر ونصف وذلك من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، ثم يليها مرحلة الإيقاف الكلي لمسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل والتي ستبدأ في ١ أبريل ٢٠٢٦.

هذا وتؤكد محافظة الإسكندرية انه تم الإعلان عن خطة لتشغيل وسائل النقل البديل أثناء تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة ترام الرمل، تستهدف استيعاب عدد الركاب الذين يخدمهم مسار الترام في نفس المحيط الجغرافي لمسار الترام، وبداية من ١فيراير سيتم تشغيل ١٥٣ وسيلة نقل بديلة ( ٩٠ ميني باص- ٤٨ ميكروباص- ١٥ اتوبيس) على طول مسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل على ثلاث مسارات ،مع تحديد محطات لوقوف هذه الوسائل لتجنب التوقف العشوائي لها وعلى أن تكون مدة التقاطر من (٣-٥) دقائق في ٣ مسارات ، وبداية من ١ أبريل ٢٠٢٦ ومع الإيقاف الكلي لمسار الترام سيتم إضافة ٥٣ وسيلة نقل بديلة مقسمين على المسارات الثلاثة ليكون بإجمالي ٢٠٦ مركبة.

كما أوضح محافظ الاسكندرية بأنه تم التنسيق مع رئيس جامعة الإسكندرية لتنظيم مواعيد بدء اليوم الجامعي بفاصل زمني نصف ساعة بين الكليات؛ على أن يبدأ اليوم الجامعي في كليات ( آداب-وحقوق-والأعمال-وطب أسنان) في تمام الساعة ٨ص، ثم يبدأ اليوم الجامعي في كليات (حقوق -وتربية-و طب أسنان-وطب بشري-وزراعة) في الساعة ٨:٣٠ص، وبعدهم يبدأ اليوم الجامعي في كليات ( آداب- وتربية-الأعمال- صيدلة- زراعة) في الساعة ٩ص، ثم يأتي المتبقى من طلاب كلية طب في تمام الساعة٩:٣٠ص .

وفي السياق ذاته؛ أضاف محافظ الاسكندرية أن مواعيد عمل وسائل النقل البديلة هي نفس مواعيد تشغيل الترام الحالية ، كما انه تم تحديد تعريفة لوسائل النقل البديلة فقد تقرر تعريفة الاتوبيس-١٣جنيه، وتعريفة الميني باص- ٩.٥جنيه، وتعريفة الميكروباص ٨جنيه وذلك بطول المسار من محطة الرمل وحتى فيكتوريا ، لافتًا إلى وجود اشتراكات لمدة ٣ أشهر لوسائل النقل البديل حيث تصل سعر تذكرة الاتوبيس داخل الاشتراك إلى (١١.٥جنيه )، والميني باص (٨.٥ جنيه)، والميكروباص (٧.٧٥ جنيه).

وتؤكد محافظة الإسكندرية حرص الدولة المصرية بجميع أجهزتها على تحقيق ما فيه النفع للمواطنين مع الحفاظ على هوية المدينة وتراثها التاريخي مع تطويرها بشكل متوازن يتواكب مع متطلبات العصر الحالي والاحتياجات المستقبلية لسكان المدينة .