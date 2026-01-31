إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية

تقدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخالص التهنئة إلى منتخب مصر الوطني لكرة اليد بمناسبة تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخه، والرابعة على التوالي.

روح العزيمة والإصرار

أكد الرئيس السيسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذا الإنجاز الكبير يعكس روح العزيمة والإصرار التي يتمتع بها أبطال المنتخب، ويؤكد المكانة المتميزة التي تحتلها مصر بين كبار اللعبة على المستويين القاري والعالمي.

الانتصارات والإنجازات

وأعرب رئيس الجمهورية عن فخره بما حققه لاعبو المنتخب والجهاز الفني، داعيًا الله أن يديم الانتصارات والإنجازات للرياضة المصرية، بما يسهم في إسعاد الشعب المصري ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.