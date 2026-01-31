برلماني: خطاب الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية يمثل خارطة طريق واضحة ويؤكد قوة الدولة

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية تمثل خارطة طريق واضحة لمواجهة التحديات الإقليمية والداخلية، مشددًا على أن مصر اليوم ليست مجرد دولة فاعلة، بل أصبحت ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن خطاب الرئيس أبرز قدرة الدولة على الجمع بين القوة الصلبة والحكمة الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن السياسة المصرية ترتكز على استراتيجيات دقيقة بعيدًا عن ردود الفعل اللحظية، بما يحمي الأمن القومي ويعزز الاستقرار الإقليمي طويل المدى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد الرئيس على دعم الشعب الفلسطيني والسعي لوقف معاناة المدنيين في غزة يعكس الثبات المصري التاريخي ودور القاهرة كصمام أمان في الأزمات الإقليمية.

وأضاف نائب القليوبية، أن الرئيس ركّز على ضبط التوترات الإقليمية عبر الحوار والوساطة السياسية، مؤكدًا أن أي تصعيد قد يهدد الاستقرار، وهو ما يعكس إدراك القيادة المصرية لخطورة المرحلة وعمق رؤية الدولة في إدارة ملفات المنطقة الكبرى.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، إلى أن خطاب الرئيس لم يقتصر على البعد الخارجي، بل شدد على تطوير العنصر البشري داخل الأكاديمية العسكرية باعتباره العمود الفقري لأي نهضة مؤسسية، مؤكداً أن إعداد الكوادر الوطنية هو ضمان استمرار قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات بكفاءة ومهنية عالية.