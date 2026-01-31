حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة ليسود طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا شمالا مائل للحرارة جنوبا، بينما يسود طقس بارد ليلا.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية خاصة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق من السلوم ومطروح ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء قد تمتد بنسبة ضعيفة جدا إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 26 16

العاصمة الإدارية 25 15

6 أكتوبر 26 14

بنهــــا 25 15

دمنهور 25 14

وادي النطرون 25 14

كفر الشيخ 26 15

بلطيم 26 14

المنصورة 26 15

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 25 15

طنطا 25 15

دمياط 27 15

بورسعيد 27 17

الإسماعيلية 28 14

السويس 26 15

العريش 29 14

رفح 29 14

رأس سدر 26 13

نخل 29 13

كاترين 19 08

الطور 27 14

طابا 26 13

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 27 16

الإسكندرية 26 15

العلمين 25 15

مطروح 26 14

السلوم 24 14

سيوة 27 12

رأس غارب 28 14

سفاجا 26 14

مرسى علم 28 15

شلاتين 28 17

حلايب 25 18

أبو رماد 26 17

مرسى حميرة 28 17

أبــــــرق 28 16

جبل علبة 27 16

رأس حدربة 26 18

الفيوم 28 13

بني سويف 28 13

المنيا 28 12

أسيوط 29 13

سوهاج 29 13

قنا 30 12

الأقصر 30 13

أسوان 31 14

الوادي الجديد 29 09

أبو سمبل 30 13

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 32 22

المدينة المنورة 32 19

الرياض 32 13

المنامة 23 17

أبوظبي 26 15

الدوحة 25 17

الكويت 23 11

دمشق 20 08

بيروت 21 17

عمان 21 11

القدس 22 12

غزة 26 16

بغداد 25 13

مسقط 24 20

صنعاء 24 06

الخرطوم 34 20

طرابلس 21 12

تونس 16 08

الجزائر 16 09

الرباط 19 11

نواكشوط 32 17

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 12 06

إسطنبول 08 03

إسلام آباد 18 09

نيودلهي 22 12

جاكرتا 29 23

بكين 35 06-

كوالالمبور 35 24

طوكيو 11 01

أثينا 15 08

روما 14 05

باريس 09 06

مدريد 11 03

برلين 05- 10-

لندن 10 06

مونتريال 10- 15-

موسكو 19- 24-

نيويورك 04- 10-

واشنطن 04- 11-

أديس أبابا 24 11