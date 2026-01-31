قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
نور أشرف لاعب إنبي ومنتخب مصر تحت 17 سنة يخوض فترة معايشة في نادي سالزبورج النمساوي
شعبة المحمول تكشف عن حقيقة موقفها من ضريبة الموبايل للمصريين بالخارج
البرلمان يناقش انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار .. الثلاثاء
أحمد عيد: التزمنا بتعليمات الجهاز الفني أمام يانج أفريكانز.. وارتداء قميص الأهلي فخر كبير
دعوات في أستراليا لاعتقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي وفتح تحقيق جنائي بحقه
تطور جديد في الإيجار القديم .. ماذا ينتظر ملايين المستأجرين بعد أيام؟
قريبا.. التنظيم والإدارة يعلن مسابقات جديدة لشغل وظائف بالأزهر و4 وزارات
بالأسماء.. فصل 6 طالبات بكلية علوم الرياضة بجامعة بنها | اعرف السبب
أزمة إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك.. مقترح جديد يثير الجدل وأحمد موسى يعلق على القرار
أخبار البلد

أفضل حساب جاري للاستثمار بالبنوك

بنوك
محمد غالي

تتيح مجموعة من البنوك العاملة في السوق المصرفي باقة متنوعة من الحسابات الجارية، التي توفر للعملاء مزايا متعددة تجمع بين المرونة في التعامل اليومي وإمكانية تحقيق عائد على الأرصدة، إلى جانب عدد من الخدمات المصرفية المساندة.

البنوك

وتقوم البنوك بفتح الحسابات الجارية بالجنيه المصري، سواء بدون رسوم لفتح الحساب أو وفق نظم مختلفة تتيح للعملاء اختيار الحساب الأنسب حسب قيمة العائد أو المصروفات الإدارية، وذلك في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.

حساب الأهلي اليومي من البنك الأهلي المصري


يتيح البنك الأهلي المصري حساب الأهلي اليومي للأفراد بالجنيه المصري، مع احتساب العائد بشكل يومي. ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 500 ألف جنيه. 

وتصل المصروفات الإدارية إلى 400 جنيه سنويا، بواقع 100 جنيه كل 3 أشهر، مع تحصيل 75 جنيها لكشف الحساب الورقي، دون فرض مصروفات شهرية في حال انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى. 

ويتيح الحساب إصدار دفتر شيكات وبطاقة خصم مباشر، مع إمكانية فتح حساب مشترك، والاشتراك في خدمات الأهلي نت والأهلي موبايل للاطلاع على كشف الحساب الإلكتروني.

ويحتسب العائد وفق شرائح الرصيد كالتالي:-
من 500 ألف جنيه إلى أقل من 1 مليون جنيه بعائد 9.75%.
من 1 مليون جنيه إلى أقل من 2 مليون جنيه بعائد 10.75%.
من 2 مليون جنيه إلى أقل من 5 ملايين جنيه بعائد 11.75%.
من 5 ملايين جنيه إلى أقل من 10 ملايين جنيه بعائد 14.75%.
من 10 ملايين جنيه إلى أقل من 20 مليون جنيه بعائد 15.25%.
من 20 مليون جنيه فأكثر بعائد 15.75%.

البنوك

حساب سوبر كاش الجاري من بنك مصر


يطرح بنك مصر حساب سوبر كاش الجاري للأفراد الطبيعيين بالجنيه المصري، مع إمكانية فتح الحساب من خلال فروع البنك أو القنوات الإلكترونية. 

ويبدأ احتساب العائد من رصيد 100 ألف جنيه دون حد أقصى، مع إتاحة إصدار دفاتر شيكات وبطاقات خصم فوري، وإجراء المعاملات البنكية من خلال الفروع وماكينات الصراف الآلي، إضافة إلى خدمات الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول.

ويتيح الحساب فتح حسابات مشتركة، وسداد أقساط التأمين والالتزامات المختلفة، وتحويل المرتبات والمعاشات، وشراء شهادات الادخار مع إضافة العائد تلقائيا للحساب عند الاستحقاق.

ويحتسب العائد وفق الشرائح التالية:
من 100 ألف جنيه إلى أقل من 500 ألف جنيه بعائد 7.75%.
من 500 ألف جنيه إلى أقل من 2 مليون جنيه بعائد 10.75%.
من 2 مليون جنيه إلى أقل من 5 ملايين جنيه بعائد 11.75%.
من 5 ملايين جنيه إلى أقل من 10 ملايين جنيه بعائد 12.5%.
من 10 ملايين جنيه إلى أقل من 30 مليون جنيه بعائد 13.25%.
من 30 مليون جنيه فأكثر بعائد 14.5%.

البنوك

الحساب الجاري اليومي من بنك القاهرة


يقدم بنك القاهرة الحساب الجاري اليومي للأفراد فقط بالجنيه المصري، بحد أدنى لفتح الحساب 100 ألف جنيه، بينما يبدأ احتساب العائد من رصيد 500 ألف جنيه. 

ويتم احتساب العائد على الرصيد الختامي وإضافته يوميا.

ويتيح الحساب السحب والإيداع من جميع فروع البنك، وإصدار بطاقات خصم مباشر ودفاتر شيكات، مع توفير كشوف حساب ربع سنوية، وإمكانية فتح حسابات مشتركة أو للقصر، وسداد الالتزامات والفواتير وتحويل المرتبات والمعاشات.

ويتم احتساب العائد وفق الشرائح التالية:
من 0 إلى أقل من 500 ألف جنيه دون عائد.
من 500 ألف جنيه إلى أقل من 1 مليون جنيه بعائد 7%.
من 1 مليون جنيه إلى أقل من 5 ملايين جنيه بعائد 9.25%.
من 5 ملايين جنيه إلى أقل من 30 مليون جنيه بعائد 13.75%.
من 30 مليون جنيه فأكثر بعائد 16.50%.

حساب حصالة من بنك التنمية الصناعية


يستهدف بنك التنمية الصناعية من خلال حساب حصالة فئة الأفراد وبخاصة صغار المدخرين وعملاء الشمول المالي. 

ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد من 5000 جنيه، مع احتساب عائد يومي سنوي ثابت يبلغ 16% دون شرائح. 

ويعفى عملاء الشمول المالي من مصروفات فتح الحساب والحد الأدنى، مع إمكانية إصدار بطاقة ميزة مجانا خلال العام الأول.

ويعتبر الحساب راكدا في حال عدم إجراء أي معاملات لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية، ويحق للبنك غلق الحساب حال استمرار الرصيد صفرا لمدة عام بعد إخطار العميل.

حساب ميجا يوم بيوم من بنك Saib


يوفر بنك Saib حساب ميجا يوم بيوم للعملاء الأفراد والشركات بالجنيه المصري. 

ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب 20 ألف جنيه، بينما يبدأ احتساب العائد من 10 آلاف جنيه، مع صرف العائد يوميا وفق رصيد إقفال اليوم. 

ويتيح الحساب السحب والإيداع من الفروع وماكينات الصراف الآلي، إلى جانب خدمات الإنترنت البنكي.

البنوك

ويحتسب العائد وفق الشرائح التالية:
أقل من 10 آلاف جنيه دون عائد.
من 10 آلاف جنيه إلى أقل من 25 ألف جنيه بعائد 8.5%.
من 25 ألف جنيه إلى أقل من 1 مليون جنيه بعائد 12.5%.
من 1 مليون جنيه إلى أقل من 10 ملايين جنيه بعائد 13.5%.
من 10 ملايين جنيه إلى أقل من 30 مليون جنيه بعائد 14.5%.
من 30 مليون جنيه فأكثر بعائد 15.75%.

 

