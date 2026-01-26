من دافوس.. بنك التنمية الآسيوي يتعهد بـ 10 مليارات دولار لدعم شبكة الطاقة في دول "آسيان"

أكد رئيس بنك التنمية الآسيوي ماساتو كاندا استعداد بنك التنمية الآسيوي لتخصيص ما يصل إلى 10 مليارات دولار لشبكة الطاقة لدعم نمو وإنتاجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)" على مدى العقد المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركته بالاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس سويسرا، بعد غياب ست سنوات، حيث تركزت مشاركاته على تعزيز التعاون الإقليمي داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وتهيئة الظروف اللازمة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ.

وقال كاندا "إن التشرذم العالمي ليس حتمياً، بل هو خيار سياسي، وفي أنحاء آسيا والمحيط الهادئ، تختار الدول مساراً مختلفاً، إذ تُعطي الأولوية للتعاون الإقليمي الأعمق لأنها تُدرك أن الرخاء المشترك هو أساس الاستقرار الدائم".

وأضاف: "لإطلاق العنان للإمكانات الهائلة للمنطقة، لا تكفي الأموال العامة وحدها، بل يجب علينا العمل مع الشركاء لسدّ الفجوة بين الأطر السياسية ورأس المال الخاص، وتهيئة الظروف لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للاستثمار".