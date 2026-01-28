بنك أبوظبي التجاري - مصر يدخل مرحلة التشغيل الفعلي لتحديث البنية التحتية للمدفوعات

أعلنت اليوم Temenos (SIX: TEMN)، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا الحلول المصرفية، أن ADCB Egypt، التابعة لمجموعة Abu Dhabi Commercial Bank Group، إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد دخلت مرحلة التشغيل الفعلي لمنصة Temenos Payments Hub ، وذلك في إطار تحديث البنية التحتية للمدفوعات وتمكين تنفيذ المدفوعات العابرة للحدود بشكل أسرع وأكثر كفاءة ، بما يدعم استراتيجية البنك للتحول الرقمي والارتقاء بخدمات المدفوعات المقدمة لعملائه من الأفراد والشركات.

وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شريك التنفيذ المعتمد لدى Temenos، شركة ITSS، حيث يتيح الحل الجديد لـ ADCB Egypt معالجة مدفوعات SWIFT لعملائه من الأفراد والشركات باستخدام معيار الرسائل ISO 20022 MX. ويوفر هذا المعيار المتقدم بيانات أكثر ثراءً وتنظيماً، ما يعزز دقة المعالجة والتوافق التشغيلي بين البنوك.

ومن خلال اعتماد قدرات متوافقة مع ISO 20022 ضمن منصة Temenos Payments Hub، تمكن ADCB Egypt من تحقيق مستويات أعلى من المعالجة الآلية المباشرة (Straight-Through Processing – STP)، الأمر الذي يقلل التدخل اليدوي ويسرّع من أوقات تسوية المعاملات لصالح العملاء. كما يوفر الحل إدارة مركزية وتنسيقاً متكاملاً لتدفقات المدفوعات، ما يعزز الرؤية والرقابة التشغيلية. وبفضل بنيته التقنية القابلة للتوسع، يدعم النظام النمو المتزايد في أحجام المعاملات وإمكانية التوسع مستقبلاً لتغطية أنواع إضافية من المدفوعات ضمن منصة مؤسسية موحدة.

وباعتبار أن ADCB Egypt يعمل بالفعل على Temenos Core، فإن البنك يستفيد الآن من منصة متكاملة تجمع بين النظام المصرفي الأساسي وحلول المدفوعات. ويساهم هذا النهج الموحد في تبسيط العمليات التشغيلية، وتعزيز المرونة، وتمكين البنك من التوسع بكفاءة وتقديم خدمات مدفوعات أسرع وأكثر ذكاءً.

وفي هذا السياق، صرّح إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر، قائلاً:

“يمثل التحول الرقمي أولوية استراتيجية رئيسية لبنك أبوظبي التجاري مصر ، وأحد الركائز الأساسية لخطط النمو ، وذلك تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي للمجموعة لإعادة تشكيل عملياتها وخلق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة. إن الدخول في مرحلة التشغيل الفعلي لمنصة Temenos Payments Hub يعكس التزامنا المستمر بالاستثمار في تقنيات متقدمة وقابلة للتوسع، تعزز الكفاءة التشغيلية والمرونة وجودة تجربة العملاء. كما يتماشى هذا الإنجاز مع رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز البنية التحتية المالية ودعم منظومة مصرفية رقمية أكثر شمولاً. وقد أسهم تعاوننا مع Temenos وITSS في الاستفادة من خبرات سوقية قوية، مما يمكننا من الحفاظ على مرونتنا، والتقدم بخطوات ثابتة، وتعزيز قدرتنا التنافسية في سوق سريع التطور.”

ومن جانبه، علّق سانثوش راو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى Temenos، قائلاً:

“نهنئ ADCB Egypt على هذا الإنجاز الرائع ودخوله مرحلة التشغيل الفعلي. هذا الحدث يضع البنك في طليعة مقدمي خدمات المدفوعات في السوق المصرية، ويبرز كيف يمكن للبنوك في المنطقة، من خلال حلولنا المتخصصة، التكيف السريع مع المتغيرات وتقديم خدمات مدفوعات حديثة تلبي تطلعات العملاء المتزايدة.”

كما صرّح باتريك جاكو، الرئيس التنفيذي لشركة ITSS، قائلاً:

“بصفتنا شريكاً موثوقاً لـ Temenos، نفخر بدعم ADCB Egypt في تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي في مجال المدفوعات. ويعكس هذا التشغيل الناجح كيف نعمل جنباً إلى جنب مع Temenos لمساعدة المؤسسات المصرفية الطموحة مثل ADCB Egypt على تسريع الابتكار، والتوسع بكفاءة، ووضع معايير جديدة للمدفوعات الرقمية في المنطقة.”