بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع

أمل حجازي
أمل حجازي
أحمد البهى

حلت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، ضيفة علي الإعلامي نيشان، من خلاله برنامجه المذاع علي قناة الجديد. 

وقالت أمل حجازي:  صوت مصر هي شيرين عبد الوهاب، وأنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع.

واستكملت: أمال ماهر صوت قوي، ولكني أميل الي الصوت الذي يغني باحساس شيرين عبد الوهاب، فلا استمع الي أغاني أمال ماهر. 

أثارت الفنانة أمل حجازي، حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها الصادمة بشأن خلعها للحجاب، ورؤيتها له وذلك فى لقاء تلفزيوني لها. 

وقالت حجازي: خلعت حتة قماش ما تعنيني، يمكن غيري ناس تعنيلهم كتير، ولكن بالنسبة ليا ما غيرتلي شي إبيماني بالله.

كما تحدثت عن أغنيتها السابقة التى تدعو فيها الفتيات لارتداء الحجاب قائلة: جلّ من لا يخطئ، دلوقتي ما بعملها، وبشطب أغنية حجابك تاج من سجلي، لأن البنت فيها تكون حلوة بحجاب وبلا حجاب، وحجابها مش تاجها.



 

