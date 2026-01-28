أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع

حلت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، ضيفة علي الإعلامي نيشان، من خلاله برنامجه المذاع علي قناة الجديد.

وقالت أمل حجازي: صوت مصر هي شيرين عبد الوهاب، وأنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع.

واستكملت: أمال ماهر صوت قوي، ولكني أميل الي الصوت الذي يغني باحساس شيرين عبد الوهاب، فلا استمع الي أغاني أمال ماهر.

أثارت الفنانة أمل حجازي، حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها الصادمة بشأن خلعها للحجاب، ورؤيتها له وذلك فى لقاء تلفزيوني لها.

وقالت حجازي: خلعت حتة قماش ما تعنيني، يمكن غيري ناس تعنيلهم كتير، ولكن بالنسبة ليا ما غيرتلي شي إبيماني بالله.

كما تحدثت عن أغنيتها السابقة التى تدعو فيها الفتيات لارتداء الحجاب قائلة: جلّ من لا يخطئ، دلوقتي ما بعملها، وبشطب أغنية حجابك تاج من سجلي، لأن البنت فيها تكون حلوة بحجاب وبلا حجاب، وحجابها مش تاجها.





