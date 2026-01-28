رمضان 2026.. إسلام جمال ينضم لفريق عمل أب ولكن

انضم الفنان إسلام جمال الي فريق عمل مسلسل" أب ولكن"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، ويقوم ببطولته محمد فراج.

قصة العمل:

تدور أحداث العمل فى إطار إجتماعي حول شخص ينفصل عن زوجته بعد خلافات طويلة، حيث يلقي العمل الضوء علي عدد من قوانين الاحوال الشخصية، بالإضافة الي قانون الرؤية وغيرها من الموضوعات التى تهم الأسرة المصرية، وسيطرح العمل وجهه نطر الأب في تلك القوانين

أبطال العمل:

مسلسل أب ولكن من بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم محمد فراج وهاجر أحمد وسلوي عثمان وعفاف رشاد ومحمد أبو داود ، هايدي عبدج الخالق ،من تاليف وإخراج ياسمين أحمد كامل ، ومن إنتاج شركة سينرجى ، للمنتج تامر مرسي.