مسابقات وجوائز من إدارة معرض الكتاب لمستمعي إذاعات راديو النيل

تقدم إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة من الجوائز القيمة لمستمعي برامج إذاعات راديو النيل المختلفة.

يأتي ذلك، مع استمرار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، وبالتزامن مع اختيار مجموعة إذاعات راديو النيل (ميجا إف إم – نغم إف إم – شعبي إف إم – راديو هيتس) شريكًا إعلاميًا رسميًا للمعرض.

وتأتي هذه الجوائز في إطار مسابقات تفاعلية تُطرح خلالها مجموعة من الأسئلة الخاصة بالمعلومات العامة عن المعرض وتاريخه وشخصياته البارزة، حيث يتم اختيار الفائزين من بين المستمعين الذين يشاركون بالإجابات الصحيحة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة الأنشطة والفعاليات المشتركة التي تُنظم ضمن الشراكة الإعلامية للدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على أن يتم توزيع الجوائز على الفائزين في يوم مخصص للقاء الجمهور داخل المعرض، وذلك من خلال إدارة المعرض وإدارة إذاعات راديو النيل، في مكان مُعد خصيصًا للإذاعات.

جدير بالذكر أن إذاعات راديو النيل تشارك هذا العام ببرنامج فعاليات موسع بصفتها الشريك الإعلامي الرسمي للمعرض، وذلك تحت الإشراف العام للأستاذة أميمة شكري، رئيس قطاع الراديو بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.