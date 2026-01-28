قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلاف من 28 سنة يشتعل مرة أخرى.. القصة الكاملة لأزمة سميرة أحمد ووفاء صادق

سميرة أحمد - وفاء صادق
سميرة أحمد - وفاء صادق
أحمد البهى

علي الرغم من مرور ما يقرب من 28 عام علي عرض مسلسل" إمراة من زمن الحب" والذي شهد بين كواليسه أزمة بين الفنانتين وفاء صادق وسميرة أحمد، إلا أن كل تلك السنوات، لم تمنع مع عودة هذا الخلاف علي السطح من جديد. 

اليكم القصة الكاملة… 

الأزمة عادت من جديد، بعد أن ظهرت الفنانة وفاء صادق في برنامج عسل وطحينة والمذاع عبر موقع يوتيوب، وكشفت عن استبعادها من مسلسل إمراة من زمن الحب، بعد ان قامت بتصوير 4 أيام، ليتم استبعادها والاستعانه بالفنانة جيهان فاضل بدلًا منها. 

وقالت وفاء صادق: صورت 4 أيام في امرأة من زمن الحب وأنا ما مشيتش، مدام سميرة أحمد هي نجمة المسلسل مشتني.. كان دور مهم وهي نجمة كبيرة ولها جمهورها، بس أنا بنزل أشتغل لأني بحب المهنة، هتعكنن عليا وهتكرهني في اللي بحبه، فمش هدي اللي أنا عايزاه”.

وأضافت وفاء صادق : “مكنش بينا كيميا لذيذة ولا غير لذيذة، وبالنسبة لي في الوقت ده هي كانت طنط سميرة، لأن هي وأستاذ صفوت غطاس من أصدقاء أبويا، فمينفعش يبقى بينا غيرة ومعندناش حاجة مشتركة”.

فيما ردت الفنانة سميرة أحمد، علي تصريحات الفنانة وفاء صادق، حول استبعادها من مسلسل إمراة من زمن الحب. 

وقالت الفنانة سميرة أحمد في تصريحات خاصة لصدى البلد: لا أريد الرد علي تلك التصريحات، ومن يرغب في الحديث فليفعل ذلك. 

واستكملت سميرة أحمد، حديثها:  لا أعلم سر صدورها بعد 20 عامًا علي اذاعة المسلسل، فالأمر غريب،وقرار استبعادها كان نابع من المخرج، هو صاحب تلك القرارات وليس لي علاقه به. 

وتابعت في رسالة إلى وفاء صادق: اعادة فتح الموضوع مرة أخري، لم تضايقني، ولكني لا أفهم سر فتحه مرة أخري. 

مسلسل امراة من زمن الحب، من بطولة سميرة أحمد وعبلة كامل، كريم عبد العزيز، ياسمين عبد العزيز، يوسف شعبان ، محمدرياض ، واخراج إسماعيل عبد الحافظ، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وعرض عام 1998. 

وتبدأ أحداث العمل حين يضطر الأب للسفر للخارج بسبب العمل، ويولي مسؤولية أبنائه إلى شقيقته القادمة من الصعيد، لتنصدم بأخلاق ومقابلة أبناء اخيها لها، وتتعرض للعديد من المواقف المعاكسة لها والمضطربة والانتقالية في حياة أبناء أخيها لكنها تحل الأمور بحكمة وعقلانية.

