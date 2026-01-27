مليون باوند منيو ضيوف معكم منى الشاذلي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: إسرائيل ما كانت لتوجد لولا أفعالي بما في ذلك الهجمات الأمريكية على إيران
تذبذب في أسعار الذهب الآن بمصر
موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
بداية قوية وبصمة جديدة للصفقات.. الأهلي يحقق الفوز على وادي دجلة بثلاثية في الدوري
تريزيجيه يتوهج مع الأهلي.. 7 أهداف في آخر 6 مباريات بجميع البطولات
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
محمد نبيل

يحل أبطال برنامج "مليون باوند منيو" ضيوفًا على برنامج معكم منى الشاذلي، في الحلقة المقرر إذاعتها مساء يوم غد الأربعاء على قناة "ON".
 

وتستقبل الشاذلي كل من محمد عبد الحق، سامح السادات، قسمت المهيلمي، أيمن باكي، لؤي تركي وعمر فتحي، للحديث عن تجربتهم في البرنامج المصنوع لاكتشاف شباب الموهوبين في بيزنس المطاعم  بأفكار مبتكرة وجذابة.

يؤكد محمد فاروق أن البرنامج صنع حالة مختلفة لدى للجمهور، خصوصا بعدما أبرز طبيعة التعاون بين أصحاب شركات ومطاعم كبرى يتعاملون بكل أريحية ودعم بين بعضهم البعض وكذلك للشباب المشارك.
 

يتحدث أيمن باكي عن تجربته التي لم تكن سهلة في عالم البيزنس خصوصا بعدما تعرض لهزة عنيفة بعد ثورة يناير جعلته يبدأ رحلته من الصفر.

يقول سامح السادات إن الجميل في فلسفة البرنامج هو تشجيع أصحاب المطاعم ليتمكنوا من التوسع وأن يصبحوا أكبر حجما في السوق.

تحكي قسمت المهيلمي عن رحلتها في صناعة الكيك التي بدأت من المنزل وأصبحت علامة تجارية مهمة بعدما واجهت صعوبات كادت تعصف بأحلامها بكنها آمنت بنفسها وحلمها.

ويقول لؤي تركي إن تجربة إفلاس والده أحد أهم رجال الأعمال في السوق المصري علمته درسا لن ينساه فساهمت في دراسته وإدراكه  الجيد للسوق وتفاصيله.
 

ويشير عمر فتحي إلى أن بيزنس المطاعم واعد، وفي حاجة لشباب ودم جديد ولكنها مهنة صعبة جدا، مشيرا إلى أنه كان متخوفا من المشاركة في البرنامج لكنه قبل الفكرة ويعتبرها تجربة مميزة جدًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

بدر عبدالعاطي

وزيرا الخارجية ونظيره المغربي يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر كبيرة

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر كبيرة

الفضة

قفزة تاريخية للفضة تدفع سيتي لرفع توقعاته إلى 150 دولارا للأوقية

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

