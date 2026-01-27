بطل العالم يتصدر نسب المشاهدة في مصر.. تفاصيل

تمكن مسلسل بطل العالم، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه علي منصة يانجو بلاي.

واحتل مسلسل بطل العالم المركز الاول، ليتفوق علي مسلسل" قسمة العدل".

المسلسل من بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، وفتحي عبدالوهاب، ومن إنتاج طارق نصر وشركة ذا بلانت ستوديوز، إخراج عصام عبدالحميد، وتأليف هاني سرحان، تدور أحداث مسلسل «بطل العالم» حول ملاكم سابق يُجبر على الاعتزال في ذروة نجاحه، ليجد نفسه فجأة خارج الحلبة وخارج دائرة الضوء. بعد فقدان المجد والشهرة، يحاول إعادة بناء حياته من الصفر، ويعمل كحارس شخصي في وظيفة بعيدة تمامًا عن ماضيه.



تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتورط في مساعدة دنيا على استرداد ميراثها، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع شخصية نافذة وخطيرة.