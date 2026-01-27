عمر خيرت يحيي حفل عيد الحب بدار الأوبرا

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لاحياء ثالث حفلات عيد الحب، والمقام في دار الأوبرا المصرية.

الحفل من المقرر أن يقام يوم 14 من شهر فبراير، علي المسرح المغطي.

ومن المقرر ان يقام احتفالات عيد الحب بدار الأوبرا المصرية، علي مدار ثلاثة أيام، حيث يحيي الفنان وائل جسار حفل يوم 12، بينما يحيي مدحت صالح حفل يوم 13 فبراير.

وكان فد حرص الفنان اللبناني وائل جسار على تشويق جمهوره لحفله الغنائي المنتظر بمناسبة عيد الحب، والمقرر إقامته يوم 12 فبراير على مسرح دار الأوبرا المصرية، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

وكتب وائل جسار رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام«جمهورى العزيز بكل الحب والتقدير بدعوكم للاحتفال بعيد الحب معايا فى دار الأوبرا المصرية يوم 12 فبراير هتكون ليلة مليانة بالمشاعر الحلوة والفن الأصيل لنخلق سوا ذكريات ما بتنتسى».