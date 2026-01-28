تخصيص أرض لجهاز مستقبل مصر لإقامة وتنفيذ العديد مشروعات التنموية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية عدد من المحافظات، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في إقامة وتنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات التنموية.

كما وافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات التعاقدية والتنفيذية اللازمة لإبرام عقد انتفاع جديد بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للمعارض؛ وجهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمبنى المعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، لمدة 25عاماً، تبدأ من 1/9/2025 حتى 31/8/2050.

وأحيط مجلس الوزراء بالتقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2025، وكذا تقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة من 1/7/2024 حتى 30/6/2025.