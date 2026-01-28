وست هام يونايتد يعلن ضم أداما تراوري لتعزيز هجوم الفريق

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي رسميًا التعاقد مع الجناح الإسباني الدولي أداما تراوري قادمًا من فولهام، في صفقة لم يُكشف عن قيمتها المالية حتى الآن.

وينضم تراوري، البالغ من العمر 30 عامًا، إلى فريق الهامرز تحت قيادة مدربه السابق نونو إسبيريتو سانتو، الذي عمل معه سابقًا في وولفرهامبتون، في خطوة تهدف لتعزيز القدرات الهجومية للفريق هذا الموسم.

ويشتهر تراوري بسرعته الفائقة وقوته البدنية، إضافة إلى قدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها، ما جعله من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأخيرة.

بدأ تراوري مسيرته الكروية في أكاديمية برشلونة الشهيرة قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة أستون فيلا عام 2015، ومنذ ذلك الحين خاض 262 مباراة في الدوري الممتاز مع أندية أستون فيلا، وولفرهامبتون، ميدلزبره، وفولهام، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 25 هدفًا.

ويتطلع وست هام إلى الاستفادة من خبرة تراوري واسهاماته الهجومية في تعزيز خط الهجوم وتحقيق نتائج إيجابية في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسات الأخرى هذا الموسم.