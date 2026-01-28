تريزيجيه يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي امير هشام انفراد محمود تريزيجيه بترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء الجولة الثالثة

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" محمود تريزيجيه ينفرد بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا عقب نهاية الجولة الثالثة ⚽️🔥 ".



وواصل الجناح الدولي محمود حسن تريزيجيه تألقه اللافت مع النادي الأهلي المصري، بعدما قدم مستويات مميزة خلال مبارياته الأخيرة بقميص الفريق الأحمر.

وخاض تريزيجيه آخر 6 مباريات مع الأهلي في مختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف، ليؤكد قيمته الفنية الكبيرة ودوره المؤثر في المنظومة الهجومية للفريق