إعلامي: تريزيجيه كان يريد تسديد ضربة الجزاء أمام وادي دجلة وتوروب رفض

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تفاصل رغبة تريزيجيه في شوط ضربة الجزاء أمس أمام وادي دجلة.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :" زيزو كان هيسيب ركلة الجزاء لتريزيجيه لكن توروب رفض وتريزيجيه التزم بالقرار.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز علي وادي دجلة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، من 12 مباراة فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، من 14 مباراة.