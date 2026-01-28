كانوا رايحين الشغل.. إصابة 25 عاملا في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أصيب نحو 25 عاملا في حادث انقلاب سيارة بوصلة ابو سلطان، وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وبحسب المصادر أسفر الحادث عن إصابة كل من :

محمد سالم أحمد 23 عامًا، و محمد محمد متولي 22 عامًا، عبدالعليم محمد متولي23 عامًا، و طنطاوي فتحي شعبان 24 عامًا، رمضان فتحي شعبان 26 عامًا، و محمد ابراهيم احمد 23 عامًا، و أحمد توفيق محمد 17 عامًا، و فارس شحاته السيد 20 عامًا، و عبدالرحمن عماد جمال 12 عامًا، و شحاته علي رزق 20 عامًا، احمد محمد العوضي 20 عامًا .

كما أصيب إبراهيم علي عبدالعال ، 29 عامًا، و جني محمد زكريا 15 عامًا، و علا السيد احمد 16 عامًا، و السيد فتحي شعبان 20 عامًا و الاء عماد جمال 17 عامًا، و عزيزه عماد جمال 18 عامًا، و ايه محمود احمد 15 عامًا امين علي رزق 19 عامًا، و اسلام زكريا سليمان 20 عامًا، و احمد السيد محمد 16 عامًا، و احمد السيد أحمد 22 عامًا، و عبده محمد متولي 23 عامًا، و العوضي محمد العوضي 20 عامًا، و صابر السيد محمد 23 عامًا، محمد احمد سعيد 19 عامًا .