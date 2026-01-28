بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

أثارت قصة سيدة صينية موجة واسعة من الجدل والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قرر زوجها تطليقها عقب 16 عامًا من الزواج، ليس بسبب خلافات أسرية أو خيانة، بل نتيجة إصابتها بمرض جلدي أدى إلى تساقط شعرها وتغير ملامحها.

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

القصة، التي وصفتها منصات عديدة بأنها صادمة وقاسية، سلطت الضوء على معاناة إنسانية حقيقية تعيشها المرأة بعيدًا عن الأضواء، وسط تساؤلات حول مفهوم الشراكة الزوجية والوفاء في أوقات المرض.

تفاصيل القصة.. مرض غيّر الحياة

وبحسب ما نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، فإن السيدة، البالغة من العمر 36 عامًا، وتحمل لقب لي، وتقيم في مدينة شانجكيو بمقاطعة خنان وسط الصين، أكدت أن زوجها بدأ في احتقارها والتعامل معها بقسوة منذ إصابتها بالمرض قبل عامين.

وتروي لي أنها كرست حياتها بالكامل لأسرتها، حيث كانت تهتم بطفلها، وتقوم بجميع الأعمال المنزلية من طهي وغسيل وتنظيف، مشيرة إلى أنها لم تتخيل يومًا أن يكون المرض سببًا في تخلي شريك حياتها عنها.

قسوة نفسية ومعاناة يومية

وصفت لي زوجها بأنه شخص قاسٍ وعديم الرحمة، مؤكدة أنها لم ترَ في حياتها قسوة مماثلة، موضحة أن سلوكه تجاهها تسبب لها في اكتئاب شديد وحالة إحباط مستمرة.

ومع تصاعد معاناتها النفسية، قررت اللجوء إلى وسائل الإعلام طلبًا للمساعدة، بعد أن شعرت أنها تُركت وحدها في مواجهة المرض والمجتمع.

تشخيص طبي وتغير مفاجئ في المظهر

قبل عامين، لاحظت لي تحول جزء كبير من شعرها فجأة إلى اللون الأبيض، ومع الفحوصات الطبية، شخص الأطباء حالتها على أنها البهاق، وهو مرض جلدي مزمن يؤدي إلى فقدان التصبغ في الجلد والشعر والأغشية المخاطية.

ومنذ ذلك الحين، تغير مظهرها بشكل ملحوظ، وأصبحت تبدو أكبر من عمرها الحقيقي، الأمر الذي جعلها عرضة للسخرية، خاصة من بعض الأطفال في الشارع، وفق روايتها.

زوج غائب.. لا علاج ولا دعم

تؤكد لي أن زوجها لم يرافقها يومًا إلى المستشفى، ولم يسأل عن حالتها الصحية، مبررًا ذلك بعدم رغبته في تحمل نفقات العلاج.

كما رفض حضور أي تجمعات عائلية أو مناسبات اجتماعية معها، معتبرًا أن ظهورها بجانبه قد يسيء إلى سمعته أمام الأقارب والأصدقاء.

نهاية الزواج وحضانة الطفل

وبعد 16 عامًا من الزواج، اضطرت لي في النهاية إلى قبول طلب زوجها بالطلاق، في قرار وصفته بالمؤلم، خاصة أنها مُنحت حضانة طفلهما، لتبدأ فصلًا جديدًا من حياتها وسط ظروف نفسية وصحية صعبة.

رأي الطب.. الحالة قابلة للسيطرة

من جانبه، أوضح لو مانشون، كبير الأطباء في مستشفى تشنجتشو لعلاج البهاق بمقاطعة خنان، أن مرض البهاق يمكن أن يظهر في أي جزء من الجسم، ويصيب ما بين 0.5 إلى 2% من سكان العالم.

وأشار الأطباء إلى أن حالة لي لم تكن حادة في البداية، لكنها تفاقمت بسبب القلق والغضب والمشاعر السلبية، مؤكدين أن التفكير الإيجابي وتحسين الحالة النفسية يلعبان دورًا مهمًا في السيطرة على المرض.

تفاعل واسع وتعليقات غاضبة

استحوذت القصة على اهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الآلاف عن تعاطفهم مع لي، وانهالت التعليقات التي أدانت تصرف الزوج.

وجاء في أحد التعليقات:

دلّلي نفسك جيدًا، عندما لا يكون هناك من تعتمدين عليه، عليكِ الاعتماد على نفسك، الأمر ليس بهذه الصعوبة يا أختي.

وقال آخر:

"هذا المرض صعب العلاج وتكاليفه باهظة، نتمنى لك الشفاء العاجل".

بينما كتب ثالث تعليقًا أثار جدلًا واسعًا:

من الشائع أن تُطلّق المرأة لأن الرجل لا يملك المال، لكن المؤلم أن يطلق الرجل زوجته لأنها لم تعد جميلة.