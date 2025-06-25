اليوم العالمى للبهاق .. اعتاد العالم أن يحتفل به فى يوم 25 يونيو اليوم العالمي الأول من أجل مكافحة البهاق، هذا المرض الجلدي الذي ما زال يحيط به كثير من المفاهيم الخاطئة والخرافات، والتي تؤثر سلبًا على المصابين وتزيد من معاناتهم النفسية.

حذر الدكتور عماد زهران استشارى الجلدية، عبر صدى البلد، من أبرز الخرافات المنتشرة حول البهاق، موضحا الحقيقة من أجل فهمٍ أعمق وتقبلٍ أكبر.

أبرز الخرافات عن البهاق والحقيقة خلفها

في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها

الخرافة 1: البهاق مرض معدٍ

الحقيقة: البهاق غير معدٍ تمامًا، لا باللمس ولا بالمخالطة. لا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر تحت أي ظرف.

الخرافة 2: البهاق مرتبط بالنظافة الشخصية

الحقيقة: لا علاقة له بالنظافة، هو اضطراب ناتج عن خلل في الجهاز المناعي يؤدي إلى فقدان الخلايا الصبغية الميلانين المسؤولة عن لون الجلد.

في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها

الخرافة 3: تناول أطعمة معينة يسبب البهاق

الحقيقة: لا يوجد طعام يسبب البهاق. هذه إشاعة متوارثة مثل "السمك مع اللبن يسبب بهق"، ولا تستند لأي أساس علمي.

الخرافة 4: البهاق نوع من البهاق الجلدي الخطير أو السرطان

الحقيقة: البهاق ليس نوعًا من السرطان ولا يشكل خطرًا على الحياة. إنه مرض جلدي مزمن لكنه غير مهدد.

في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها

الخرافة 5: المصاب بالبهاق لا يجب أن يتزوج أو ينجب

الحقيقة: البهاق لا يؤثر على الخصوبة أو القدرة على الإنجاب، كما أن نسبة انتقاله وراثيًا منخفضة ولا تمنع تكوين أسرة طبيعية.

الخرافة 6: كل من لديه بقع بيضاء مصاب بالبهاق

الحقيقة: هناك أمراض جلدية أخرى تسبب بقعًا بيضاء مثل التينيا أو نقص الفيتامينات. لا بد من التشخيص الطبي للتفرقة.

في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها

الخرافة 7: لا علاج للبهاق أبدًا

الحقيقة: رغم أن البهاق لا يُشفى تمامًا في بعض الحالات، إلا أن هناك علاجات دوائية وضوئية وأحيانًا تجميلية تخفف من آثاره وتحد من انتشاره.