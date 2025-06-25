في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن البهاق

يحتفي العالم اليوم في ال 25 من يونيو باليوم العالمي لمكافحة البهاق، ويسبب البهاق فقدان لون البشرة أو تصبغها، تظهر على الجلد بقع بيضاء ناعمة أو فاتحة اللون تُسمى بقعًا، يبدأ عادةً على اليدين والساعدين والقدمين والوجه، عالميًا، يُصاب حوالي 1% من السكان بالبهاق.

ما هي أعراض البهاق؟

تشمل علامات وأعراض البهاق ما يلي:

بقع من الجلد أو الأغشية المخاطية تفقد لونها، قد تبدو بيضاء أو أفتح من لون بشرتك الطبيعي.

تتحول بقع الشعر على جسمك إلى اللون الفضي أو الرمادي أو الأبيض.

قد تكون الأعراض خفيفة وتؤثر فقط على منطقة صغيرة من الجسم، أو شديدة وتؤثر على مساحة كبيرة من الجلد.

يعاني بعض المصابين بالبهاق من حكة جلدية قبل بدء فقدان التصبغ

ما الذي يسبب البهاق؟

يُسبب نقص صبغة الجلد (الميلانين) البهاق، والسبب غير معروف، وتشير الأبحاث إلى أن البهاق قد يكون نتيجةً لما يلي:

حالة مناعية ذاتية : يخطئ جهازك المناعي في اعتبار الخلايا السليمة (الخلايا الصبغية) أجسامًا دخيلة، كالبكتيريا مثلاً، قد تُلحق الضرر بجسمك، هذا يدفع جهازك المناعي إلى المبالغة في رد فعله، وإنتاج أجسام مضادة لتدمير الخلايا الصبغية.

التغيرات الجينية : يمكن أن تؤثر الطفرة الجينية أو تغير الحمض النووي (DNA) في جسمك على وظيفة الخلايا الصبغية، هناك أكثر من 30 جينًا يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالبهاق

الإجهاد : قد تتغير كمية الصبغة التي تنتجها خلايا الصباغ لديك إذا تعرضت لضغط عاطفي أو جسدي متكرر على جسمك، وخاصة بعد الإصابة.

المحفزات البيئية : يمكن لعوامل مثل الأشعة فوق البنفسجية والتعرض للمواد الكيميائية السامة أن تؤثر على كيفية عمل الخلايا الصبغية لديك



المصدر Cleveland clinic