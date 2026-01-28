قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شخص يطلق النار على مروحية تابعة لحرس الحدود الأمريكي بولاية أريزونا
«الفقي» يكشف كواليس ما قبل ثورة يناير: صوت الحرية كان أعلى من تقديرات الحكم | فيديو
حمادة هلال يشارك كواليس تصوير مسلسل «المداح» الجزء الخامس | شاهد
ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة
قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن
دعاء الفجر لطلب الغنى.. ابدأ يومك بكلمات تجلب لك الخير كله
موعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق اعتبارًا من أول الشهر
كلمات مؤثرة .. محمد عبدالمنعم يعود بعد إصابة الرباط الصليبي ويشارك بأول مران له مع نيس|صور
البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة
مكفرات الذنوب في ليلة النصف من شعبان.. لا تفوت ثوابها
تهديد علني.. وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لاستخدام القوة ضد رئيسة فنزويلا
أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق
اقتصاد

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

آية الجارحي

شهدت أسعار الدواجن قفزة مفاجئة في المزارع والأسواق، عقب موجة تراجعات واضحة استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين.

وسجّل سعر كيلو الدواجن في المزارع نحو 75 جنيهًا، مقارنة بمستوى 65 جنيهًا خلال الفترة السابقة، بينما بلغ سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق ما بين 85 و90 جنيهًا.

ويقدّم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء  في المزارع والأسواق، ضمن نشرته الخدمية.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 75 جنيهًا في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات 65 جنيها للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 75و80 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 95 جنيهًا بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 99 و100 جنيه.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يُولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

 

أسعار البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 130 و140 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 135 و145 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 13و14 جنيها.

الكتكوت "ساسو":8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك: بين 80 و85 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 200و210 جنيهات.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة: بين 55  و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 لـ 170 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء الدواجن البيضاء الدواجن الساسو البيض الكتكوت أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
وداعًا لرائحة الزفارة في الدجاج.. 5 طرق فعّالة لضمان طعم نظيف في مطبخك

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر

