بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بنسبة نجاح ٧١%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ٢٠٢٩٣٢ طالب وطالبة حضر ١٩٧٩٨٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٠٥٥٥ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٠ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٣.٣% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨١.٥ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٦٣.٧ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية ٦٦% .

وأكدت د. همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .