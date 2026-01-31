بالأسماء.. فصل 6 طالبات بكلية علوم الرياضة بجامعة بنها | اعرف السبب

أعلنت كلية علوم الرياضة بجامعة بنها صدور قرارات تأديبية بحق عدد من طلاب الفرق المختلفة، بناءً على ما انتهت إليه التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة، وقرارات مجلس تأديب الطلاب بالكلية.

وشملت القرارات توقيع عقوبة على الطلاب الآتي أسماؤهم الطالبة : بدر غريب مصطفى على – الفرقة الثالثة ، العقوبة: فصل الطالبة من الكلية لمدة فصل دراسى واحد للعام الجامعى 2025/2026 مع ما يترتب علي ذلك من آثار و الطالبة أسماء إيهاب فاروق محمد – الفرقة الأولى ، العقوبة: فصل الطالبة من الكلية لمدة فصل دراسى واحد للعام الجامعى 2025/2026 مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، الطالبة : سارة محمود محمد محمود - الفرقة الأولى ، العقوبة: فصل الطالبة من الكلية لمدة فصل دراسى واحد للعام الجامعى 2025/2026 مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

وشملت الأسماء الطالبة : أيه رضا عبدالمغنى سالم - الفرقة الأولى ، العقوبة: فصل الطالبة من الكلية لمدة فصل دراسى واحد للعام الجامعى 2025/2026 مع ما يترتب علي ذلك من آثار و الطالبة : دينا محمد عبدالوهاب سليمان - الفرقة الأولى ، العقوبة : فصل الطالبة من الكلية لمدة فصل دراسى واحد للعام الجامعى 2025/2026 مع ما يترتب علي ذلك من آثار و الطالبة : حنين محمد السيد أحمد - الفرقة الاولى ، العقوبة : فصل الطالبة من الكلية لمدة فصل دراسى واحد للعام الجامعى 2025/2026 مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

وأكدت الكلية أن هذه القرارات تأتي في إطار الحفاظ على الانضباط الجامعي، والالتزام بالقواعد المنظمة لسلوك الطلاب داخل الكلية.



وأعلنت كلية علوم الرياضة بجامعة بنها إحالة 49 طالبًا من التعليم العام بمختلف الفرق الدراسية إلى مجلس تأديب الطلاب الابتدائي بالكلية، وذلك بناءً على موافقة الدكتور رئيس جامعة بنها، وعلى خلفية ما نُسب إليهم من مخالفات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026.

مجالس التأديب

وأوضحت الكلية، أنه تقرر تحديد يوم الثلاثاء الموافق 3/2/2026 موعدًا لانعقاد جلسة مجلس التأديب، حيث دعت جميع الطلاب المحالين إلى الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر كلية علوم الرياضة للمثول أمام المجلس المختص وسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم.