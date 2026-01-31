قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نور أشرف لاعب إنبي ومنتخب مصر تحت 17 سنة يخوض فترة معايشة في نادي سالزبورج النمساوي
شعبة المحمول تكشف عن حقيقة موقفها من ضريبة الموبايل للمصريين بالخارج
البرلمان يناقش انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار .. الثلاثاء
أحمد عيد: التزمنا بتعليمات الجهاز الفني أمام يانج أفريكانز.. وارتداء قميص الأهلي فخر كبير
دعوات في أستراليا لاعتقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي وفتح تحقيق جنائي بحقه
تطور جديد في الإيجار القديم .. ماذا ينتظر ملايين المستأجرين بعد أيام؟
قريبا.. التنظيم والإدارة يعلن مسابقات جديدة لشغل وظائف بالأزهر و4 وزارات
بالأسماء.. فصل 6 طالبات بكلية علوم الرياضة بجامعة بنها | اعرف السبب
أزمة إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك.. مقترح جديد يثير الجدل وأحمد موسى يعلق على القرار
محطات الطاقة النووية الأوكرانية تخفض إنتاجها
إيران: السلاح النووي خارج عقيدتنا العسكرية.. وبرنامج بوشهر يتقدم بمشاركة آلاف المهندسين
صفقة أجنبية جديدة .. الأهلي يضم الأنجولي كامويش لنهاية الموسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. فصل 6 طالبات بكلية علوم الرياضة بجامعة بنها | اعرف السبب

جامعة بنها
جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلنت كلية علوم الرياضة بجامعة بنها صدور قرارات تأديبية بحق عدد من طلاب الفرق المختلفة، بناءً على ما انتهت إليه التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة، وقرارات مجلس تأديب الطلاب بالكلية.

وشملت القرارات توقيع عقوبة على الطلاب الآتي أسماؤهم الطالبة : بدر غريب مصطفى على  – الفرقة الثالثة ، العقوبة: فصل الطالبة  من الكلية لمدة فصل دراسى واحد للعام الجامعى 2025/2026 مع ما يترتب علي ذلك من آثار و الطالبة أسماء إيهاب فاروق محمد – الفرقة الأولى ، العقوبة: فصل الطالبة  من الكلية لمدة فصل دراسى واحد  للعام الجامعى 2025/2026 مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، الطالبة : سارة محمود محمد محمود - الفرقة الأولى ، العقوبة: فصل الطالبة من الكلية لمدة فصل دراسى واحد  للعام الجامعى 2025/2026 مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وشملت الأسماء الطالبة : أيه رضا عبدالمغنى سالم - الفرقة الأولى ، العقوبة: فصل الطالبة  من الكلية لمدة فصل دراسى واحد  للعام الجامعى 2025/2026 مع ما يترتب علي ذلك من آثار و الطالبة : دينا محمد عبدالوهاب سليمان - الفرقة الأولى ، العقوبة : فصل الطالبة من الكلية لمدة فصل دراسى واحد  للعام الجامعى 2025/2026 مع ما يترتب علي ذلك من آثار و الطالبة : حنين محمد السيد أحمد - الفرقة الاولى ، العقوبة : فصل الطالبة  من الكلية لمدة فصل دراسى واحد  للعام الجامعى 2025/2026 مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وأكدت الكلية أن هذه القرارات تأتي في إطار الحفاظ على الانضباط الجامعي، والالتزام بالقواعد المنظمة لسلوك الطلاب داخل الكلية.
 

وأعلنت كلية علوم الرياضة بجامعة بنها إحالة 49 طالبًا من التعليم العام بمختلف الفرق الدراسية إلى مجلس تأديب الطلاب الابتدائي بالكلية، وذلك بناءً على موافقة الدكتور رئيس جامعة بنها، وعلى خلفية ما نُسب إليهم من مخالفات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026.

مجالس التأديب

 وأوضحت الكلية، أنه تقرر تحديد يوم الثلاثاء الموافق 3/2/2026 موعدًا لانعقاد جلسة مجلس التأديب، حيث دعت جميع الطلاب المحالين إلى الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر كلية علوم الرياضة للمثول أمام المجلس المختص وسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها بنها كلية علوم الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

ترشيحاتنا

أرشيفية

شرطة غزة: قصف الاحتلال المقرات بالقطاع انتهاكا وعرقلة للخدمات

الجيش الأمريكي

مسؤول بالولايات المتحدة: الانفجارات في إيران لا صلة لها بالجيش الأمريكي

لبنان

الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر من حزب الله في جنوب لبنان

بالصور

أخطاء شائعة نرتكبها عند شرب الماء.. تضر صحتك دون أن تشعر

أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد