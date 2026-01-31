قدرات جبارة وإنهاء الهجمات.. مميزات إيلتسين كامويش صفقة الأهلي الجديدة

أعلن النادي الأهلي عن انضمام الأنجولي إيلتسين كامويش قادما من نادي ترومسو النرويجي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء.

وقام النادي الأهلي بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب.

ويرصد صدي البلد أبرز المعلومات عن الأنجولي يلسين كامويش:-

*يبلغ من العمر 26 عامًا، وُلد فى العاصمة الأنجولية لواندا وبدأ مسيرته الكروية مبكرًا في البرتغال، حيث تدرج في فرق الناشئين لأندية سبورتنج لشبونة، وماريتيمو، وناسيونال ماديرا.

خاض كامويش مهاجم الأهلى عدة تجارب في أوروبا، منها الفريق الثاني لنادي ماريتيمو، وأندية أونياو ألميريم وألفيركا، وانتقل لاحقًا إلى السويد ليخوض تجربة مع سكيليفتيا وبراج، قبل أن يوقع مع نادي ترومسو النرويجي في فبراير من العام الماضي مقابل 250 ألف يورو.

اشتهر كامويش بقدراته الهجومية حيث شارك في 27 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 7 أهداف، مما جعله يحتل المركز السادس في ترتيب هدافي الدوري النرويجي ورفع قيمته التسويقية إلى 1.5 مليون يورو.

ويعرف كامويش بقدرته على الحسم داخل منطقة الجزاء، بالإضافة إلى مساهمته فى بناء الهجمات وصناعة الفرص.

وذكرت صحيفة إكسبريسن السويدية، أن إيلتسين كامويش سينضم إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة 3 مواسم ونصف مقابل حصول نادي ترومسو النرويجي على 21 مليون كرونة سويدية ما يقرب من 110 ملايين جنيه مصري.

ولعب المهاجم إيلتسين كامويس هذا الموسم مع نادي ترومسو النرويجي عقب انضمامه إليهم في فبراير 2025، ولعب معهم في الدوري النرويجي، سجل 13 وصنع 4 أهداف في 25 مباراة.