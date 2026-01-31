قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر
أحمد موسى عن تسليم مدبولي عقود شقق لأهالينا بالمنيا: كانوا عايشين في بلوكات والخدمات مشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قدرات جبارة وإنهاء الهجمات.. مميزات إيلتسين كامويش صفقة الأهلي الجديدة

كامويش
كامويش
حسام الحارتي

أعلن النادي الأهلي عن انضمام الأنجولي إيلتسين كامويش قادما من نادي ترومسو النرويجي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء.

 وقام النادي الأهلي  بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب.

ويرصد صدي البلد أبرز المعلومات عن الأنجولي يلسين كامويش:-

*يبلغ من العمر 26 عامًا، وُلد فى العاصمة الأنجولية لواندا وبدأ مسيرته الكروية مبكرًا في البرتغال، حيث تدرج في فرق الناشئين لأندية سبورتنج لشبونة، وماريتيمو، وناسيونال ماديرا.

خاض كامويش مهاجم الأهلى عدة تجارب في أوروبا، منها الفريق الثاني لنادي ماريتيمو، وأندية أونياو ألميريم وألفيركا، وانتقل لاحقًا إلى السويد ليخوض تجربة مع سكيليفتيا وبراج، قبل أن يوقع مع نادي ترومسو النرويجي في فبراير من العام الماضي مقابل 250 ألف يورو.

اشتهر كامويش بقدراته الهجومية حيث شارك في 27 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 7 أهداف، مما جعله يحتل المركز السادس في ترتيب هدافي الدوري النرويجي ورفع قيمته التسويقية إلى 1.5 مليون يورو.

ويعرف كامويش بقدرته على الحسم داخل منطقة الجزاء، بالإضافة إلى مساهمته فى بناء الهجمات وصناعة الفرص.

وذكرت صحيفة إكسبريسن السويدية، أن إيلتسين كامويش سينضم إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة 3 مواسم ونصف مقابل حصول نادي ترومسو النرويجي على 21 مليون كرونة سويدية ما يقرب من 110 ملايين جنيه مصري.

ولعب المهاجم إيلتسين كامويس هذا الموسم مع نادي ترومسو النرويجي عقب انضمامه إليهم في فبراير 2025، ولعب معهم في الدوري النرويجي، سجل 13 وصنع 4 أهداف في 25 مباراة.

الأنجولي إيلتسين كامويش نادي ترومسو النرويجي لواندا أوروبا 250 ألف يورو صحيفة إكسبريسن السويدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صاحب واقعة التشهير

من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور

ترشيحاتنا

كسوف الشمس

حلقة النار في قلب الجليد.. كسوف شمسي نادر يشاهده 16 شخصا فقط

سكن لكل المصريين

بدء إرسال رسائل نصية .. من لهم أولوية الحصول على شقق سكن لكل المصريين؟

السمكة الغامضة

حفلة موسيقية في أعماق البحر.. علماء يفكون لغز السمكة الغامضة| إيه الحكاية

بالصور

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

طعام غير متوقع يحمى المخ والقلب من السكتة وأمراض شهيرة

القلب
القلب
القلب

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر 5 سيارات مستعملة
أشهر 5 سيارات مستعملة
أشهر 5 سيارات مستعملة

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد