أحمد موسى عن تسليم مدبولي عقود شقق لأهالينا بالمنيا: كانوا عايشين في بلوكات والخدمات مشتركة

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في محافظة المنيا اليوم لتفقد المشروعات التنموية .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء تفقد المركز التكنولوجي في تونا الجبل بالمنيا وأجرى حوارا مع الموظفين ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء وهو ماشي في جولته كان بيسأل الناس على المشاكل وكان بيسمع منهم ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء قام اليوم بتسليم عقود وحدات سكنية وعقود التقنين للمستفيدين لمجموعة من اهالينا في المنيا"".

وتابع الإعلامي احمد موسى:" أسرنا دول كانوا عايشين في غرف اسمها بلوكات وكانت الخدمات مشتركة والمطبخ مشترك لكن الدولة المصرية بتعمل منظومة جديدة لتوفير سكن آدمي وكريم للمواطن ".