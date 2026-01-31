قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
أخبار البلد

مدبولي يسلم عقودا للمستفيدين من وحدات بديل الإيواء بمنطقة السلخانة بالمنيا

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

سلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة المنيا، عددا من العقود للمستفيدين من المرحلة الأولى من مشروع العمارات الجديدة بديل الإيواء بمنطقة السلخانة بحي جنوب مدينة المنيا، وكذا توزيع عدد من عقود تقنين أملاك الدولة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ المنيا أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة "سكن كريم"،  وفي إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة وتوفير مساكن حضارية للأسر الأولى بالرعاية.

     وأكد اللواء عماد كدواني أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على مناطق الإيواء، وتوفير وحدات سكنية حديثة متكاملة الخدمات، مشيرا إلى أنه خلال عام 1981 تم إنشاء بلوكات الإيواء العاجل بمنطقة السلخانة - أبو هلال بمدينة المنيا والبالغ عددها 15 بلوكا وكانت جميعها مكونة من غرفة واحدة ومنافع مشتركة مع باقي الوحدات في دورات المياه، وخلال عامي 2022/2023 صدرت قرارات إزالة للخطورة الداهمة لبلوكات الإيواء لعدم صلاحيتها للسكن وضرورة إخلائها حفاظاً على حياة المواطنين.

   وفي الوقت نفسه، أشار المحافظ إلى أن المحافظة أصدرت قرارا بإدراج بلوكات الإيواء في خطة التنمية الحضرية الشاملة للمحافظة؛ بغرض توفير سكن بديل ملائم، وتحسين نوعية الحياة للشاغلين مع الحفاظ على البعد الاجتماعي وارتباط السكان بالمنطقة وأماكن عملهم؛ حيث رأت المحافظة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الحياة الكريمة في ظل توجيه القيادة السياسية بمراعاة صالح المواطنين، والتيسير عليهم عند وضع حلول تنفيذية فعالة.

    وحول مكونات المشروع، أشار اللواء عماد كدواني إلى أن محافظة المنيا بدأت في تنفيذ مشروع التنمية الحضرية الشاملة لبلوكات الإيواء بإزالتها وإحلالها بمساكن لائقة، حيث يبلغ عدد عمارات المشروع 31 عمارة، تم تنفيذ 9 عمارات منها كمرحلة أولى، وجار تنفيذ الباقي خلال العامين الماليين 2025/2026، و2026/2027 وذلك من خطة المحافظة الاستثمارية (الموازنة العامة للدولة).

       كما أوضح المحافظ أن إجمالي تكلفة المشروع تبلغ 508 ملايين جنيه، وتبلغ مساحة الوحدة 60 مترا مربعا، بواقع غرفتين وصالة ومنافع خاصة بكل وحدة (دورات مياه)، تجنباً لنموذج الغرفة الواحدة والمنافع المشتركة، وحفاظاً على خصوصية الأسرة وحياتهم الكريمة اللائقة.
            وقبل تسليم العقود للمستفيدين، تم عرض فيلم تسجيلي تناول مراحل إنشاء بلوكات الإيواء، ثم بدء تنفيذ مشروع العمارات السكنية الجديدة البديلة.

         ثم قام رئيس مجلس الوزراء بتسليم عدد من العقود للمستفيدين من العمارات البديلة لبلوكات الإيواء، كما سلم عددا من عقود تقنين أملاك الدولة، حيث عبر المستفيدون عن فرحتهم بتسلم عقود وحداتهم الجديدة، مشيرين إلى أن ذلك يدلل على حرص القيادة السياسية على توفير مسكن آمن ولائق لنا كمواطنين، بالإضافة لتوفير فرص عمل لنا من خلال تخصيص عدد من المقرات كمراكز تدريب على الحرف اليدوية، ويحقق تمكينا اقتصاديا لقاطني العمارات من السيدات المعيلات.

