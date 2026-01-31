مدبولي من المنيا: الدولة تسارع الخطى لتحسين جودة الحياة للمواطنين

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة المنيا، متابعا: قرية بني حسن الشروق تضم محطة صرف صحي ثلاثية تخدم أكثر من 80 ألف مواطن.

وشدد رئيس الوزراء ، خلال المؤتمر الصحفي بمحافظة المنيا، على أن الدولة تسارع الخطي لإدخال تلك الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين المصري في تلك المحافظات، متابعا: تم تسليم عقود الإسكان لأهالي بلوكات الإيواء.

ولفت إلى أن بلوكات الإيواء كانت عبارة عن غرف تتشارك فيها الأسر كافة المنافع، ولكننا استبدلنا تلك الغرف بوحدات متكاملة، بالإضافة إلى الورش والمنشآت التجارية، لتوفير فرص عمل للمواطنين.