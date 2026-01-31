خالد الغندور يعلن أرقام وتفاصيل تعاقد الأهلي مع المحترف الأنجولى

اكد الإعلامي خالد الغندور إتمام إدارة النادي الأهلي صفقة المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش لتعزيز الخط الهجومي في الفريق الأحمر.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" تكلفة المحترف الأنجولي الجديد للأهلي ٨٠٠ الف دولار لمدة ٤ شهور اعارة ٤٠٠ الف للنادي و ٤٠٠ الف للاعب و في حالة تفعيل بند الشراء سيدفع الأهلي مليون و٦٠٠ الف دولار و يحصل اللاعب علي ٨٠٠ الف تزيد سنويا ١٠٠ الف دولار".

يواجه فريق الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم السبت في تمام الساعه الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب الفريق التنزاني في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويخوض الأهلي المباراة اليوم في المركز الاول برصيده 7 نقاط فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 4 نقاط.