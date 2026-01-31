تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في بطولة دوري أبطال إفريقيا

تنجه أنظار جماهير الكرة الافريقية لمتابعة اللقاء الهام بين الأهلي ويانج افريكانز الساحرة في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام يانج أفريكانز مكوناً من:

ـ حراسة المرمى: مصطفى شوبير

ـ الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

ـ الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أشرف بن شرقى

ـ الهجوم: زيزو، محمود تريزيجيه، مروان عثمان.

غيابات الأهلي أمام يانج أفريكانز

ويغيب عن الأهلي في تنزانيا عدد من الاعبين علي راسهم امام عاشور والذي تخلّف عن مرافقة البعثة.

كما خرج من القائمة التي سافرت إلى تنزانيا كل من، أحمد عبد القادر وأشوف داري ومحمد سيحا وكريم فؤاد وحمزة عبد الكريم وهادي رياض والسلوفيني جراديشار الذي رحل إلى الدوري المجري على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتذاع مباراة الأهلي ويانج افريكانز عبر قنوات بي ان سبورتس.