عزمي غومة: سنشاهد بطلا جديدا للدوري هذا الموسم.. وهذا الثلاثي "الأقرب" للقب

قال التونسي عزمي غومة لاعب فاركو الحالي والصفاقسي التونسي السابق، إن المنافسة هذا الموسم صعبة جدًا في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، كل الفرق بما فيها فاركو دعمت صفوفها بلاعبين جيدين، مؤكدًا: هدفنا التواجد ضمن السبعة الكبار ونعمل بكل قوة من أجل تحقيق الهدف.

وتابع "غومة" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: المنافسة قوية للغاية هذا الموسم، المباريات كلها صعبة، ليست هناك نتائج متوقعة أو مضمونة، لا أحد يستطيع تحديد من سيتواجد ضمن السبعة الكبار ومن سيتواجد في مجموعة الهبوط، أعتقد أن الجولات الأخيرة هي من ستحدد فرق كل مجموعة من المجموعتين.

وأضاف لاعب الصفاقسي التونسي السابق: كل شيء وارد في كرة القدم، ربما نشاهد بطلًا جديدًا لدوري نايل هذا الموسم، المنافسة قوية جدًا والكل دعم صفوفه، والأفضل هو من سيفوز في النهاية.

وأنهى التونسي عزمي غومة حديثه: بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي هم الأقرب لمنافسة الأهلي والزمالك على لقب الدوري.