رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يهنئ منتخب اليد بالفوز ببطولة أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه

هنأ النائب محمد مجاهد ،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، المنتخب الوطني لكرة اليد ، بمناسبة فوزه ببطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد علي حساب المنتخب التونسي الشقيق .

وقال رئيس لجنة الشباب ، في برقية تهنئة للاتحاد المصري لكرة اليد : اتقدم باسمي وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بخالص التهاني لجميع أعضاء الاتحاد واللاعبين والجهاز الفني علي ذلك الإنجاز غير المسبوق ".

واكد أن فوز منتخب اليد بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه ، والرابعة علي التوالي ، إنجاز تاريخي يعكس قدرة المصريين علي تحدي الصعاب ، مؤكدا أن الرياضة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في مختلف الألعاب الرياضية بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية.

وأشار رئيس لجنة الشباب ، إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية أولي الرياضة المصرية والرياضيين ، اهتمام غير مسبوق وهو ما انعكس علي تحقيق الأبطال الرياضيين إنجازات كبيرة في مختلف الألعاب الرياضية.