طعام غير متوقع يحمى المخ والقلب من السكتة وأمراض شهيرة

يعد القلب والمخ من أهم الاعضاء في جسم الانسان وأى خلل بهما يحدث خلالا في جودة حياة الإنسان بل ويمكن أن يسبب الوفاة.

ووفقا لما جاء في موقعhjhospitals فإن الكاكاو قادر على حماية الجسم من عدد كبير من المشكلات التى يتعرض لها القلب والمخ.



خفض ضغط الدم المرتفع

أظهرت الدراسات أن الكاكاو، سواءً كان مسحوقاً أو شوكولاتة داكنة، قد يساعد في خفض ضغط الدم ويعزى هذا التأثير إلى مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو، والتي يُعتقد أنها تُحسّن مستويات أكسيد النيتريك في الدم.

يعزز أكسيد النيتريك وظائف الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم وقد أظهرت الأبحاث أن الاستهلاك المنتظم للكاكاو يمكن أن يُحدث انخفاضًا طفيفًا ولكنه ذو دلالة إحصائية في ضغط الدم.

ومع ذلك، من المهم اختيار منتجات الكاكاو ذات المحتوى العالي من الفلافانول لتجربة هذه التأثيرات، حيث تخضع العديد من ألواح الشوكولاتة لعمليات تصنيع تقلل من مستويات الفلافانول.

يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

إلى جانب خفض ضغط الدم، يتمتع الكاكاو بخصائص أخرى تُساعد على تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، فهو يُحسّن مستوى أكسيد النيتريك في الدم، مما يؤدي إلى استرخاء وتوسع الأوعية الدموية والشرايين، وبالتالي تحسين تدفق الدم.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن الكاكاو يخفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، وله خصائص مميعة للدم تشبه الأسبرين، ويقلل من مقاومة الأنسولين، ويقلل من الالتهاب.

ترتبط هذه الخصائص بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وفشل القلب، والسكتات الدماغية. وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن زيادة استهلاك الشوكولاتة يرتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، والوفاة.

البوليفينولات تحسن تدفق الدم ووظائف الدماغ

أثبتت الدراسات أن البوليفينولات، وخاصة تلك الموجودة في الكاكاو، تُقلل من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية عن طريق تحسين وظائف الدماغ وتدفق الدم.

وتستطيع الفلافانولات، على وجه الخصوص، عبور الحاجز الدموي الدماغي، وتلعب دورًا في إنتاج الخلايا العصبية والجزيئات الأساسية لوظائف الدماغ.

كما أنها تؤثر على إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يُرخي الأوعية الدموية، مما يُحسّن تدفق الدم إلى الدماغ وقد أظهرت الدراسات أن تناول الكاكاو يُمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ ويُحسّن أداء الدماغ لدى الأفراد ذوي الإعاقات الذهنية وغيرهم.

في حين تشير هذه النتائج إلى تأثير إيجابي على صحة الدماغ وفوائد محتملة للأمراض التنكسية العصبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.