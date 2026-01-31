رئيس اتحاد اليد: تهنئة الرئيس السيسي للمنتخب وسام جديد علي صدر الأبطال

وجّه خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه الكبير وغير المحدود للرياضة المصرية، عقب تتويج منتخب مصر بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، بعد الفوز على منتخب تونس في المباراة النهائية.

وأشاد رئيس اتحاد اليد بتهنئة فخامة الرئيس للمنتخب الوطني، وقال انها وسام جديد لا يقدر بثمن علي صدر الأبطال ، حيث هنأ سيادته لاعبي وجهاز منتخب مصر لكرة اليد على الإنجاز الكبير، بالفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة العاشرة والرابعة على التوالي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس روح العزيمة والإصرار، ويؤكد مكانة مصر بين عظماء اللعبة قارياً وعالمياً، مشددًا على فخره بما حققه أبطال المنتخب، ومتمنيًا استمرار الانتصارات والإنجازات لإسعاد الشعب المصري.

وأكد خالد فتحي أن منتخب مصر استحق التتويج باللقب الإفريقي عن جدارة واستحقاق، في ظل المستويات المميزة التي قدمها طوال مشواره في البطولة، ونجاحه في فرض شخصيته القوية داخل الملعب منذ المباراة الأولى وحتى النهائي.

وأشاد رئيس الاتحاد بالروح العالية والانضباط الكبير الذي تحلى به الجهاز الفني واللاعبون، وحرصهم الواضح على التتويج باللقب القاري، مؤكدًا أن الإصرار والرغبة في الفوز كانا العنوان الأبرز لمسيرة الفراعنة في البطولة.

ووجّه رئيس الاتحاد الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الدعم المستمر والمتابعة الدائمة للمنتخب خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان عنصرًا أساسيًا في تحقيق النجاحات.

وأضاف فتحي أن منتخب مصر يضم كتيبة مميزة من أبرز نجوم كرة اليد أصحاب القدرات الفنية والبدنية العالية، إلى جانب جهاز فني عالمي بقيادة المدير الفني الإسباني باسكوال.

واختتم رئيس اتحاد كرة اليد تصريحاته بالتأكيد على أن طموحات المنتخب في المرحلة المقبلة تتمثل في المنافسة القوية على البطولات العالمية، ومواصلة تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بمكانتها وتاريخها الرياضي